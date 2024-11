Bambina di 3 anni scoperta mentre cammina da sola per le vie urbane: una familiare doveva portarla alla scuola materna

Una bimba di tre anni è stata trovata sola e infreddolita per le strade di Romano di Lombardia; la polizia è intervenuta e ha risolto la situazione.





Bimba di 3 Anni Trovata Sola a Romano di Lombardia

Una mattina che sembrava come tante altre si è trasformata in un momento di preoccupazione per gli abitanti di Romano di Lombardia. Lunedì 11 novembre, intorno alle 9 del mattino, una bambina di tre anni è stata vista vagare da sola e infreddolita per le strade del paese. Una passante, notando la situazione insolita, ha immediatamente contattato la polizia locale, che si è recata prontamente in via Marconi per verificare l’accaduto.

La piccola, di origine straniera, è stata subito confortata dagli agenti. Tuttavia, a causa della barriera linguistica, non è stata in grado di fornire il suo indirizzo di casa. Questo ha complicato il compito degli agenti che, non potendo identificare immediatamente dove abitasse la bambina, hanno deciso di visitare tutti gli asili della zona.

Intervento della Polizia e Riconoscimento

Gli agenti della polizia locale hanno iniziato un giro degli asili presenti a Romano di Lombardia, nella speranza che la bambina fosse una delle alunne. Fortunatamente, una delle insegnanti ha riconosciuto la piccola e ha contattato immediatamente i suoi genitori, mettendo così fine all’ansia generata dalla scomparsa.

Le indagini hanno rivelato che la madre della bambina aveva affidato il compito di accompagnarla all’asilo a una parente di 33 anni. Tuttavia, durante il tragitto verso la scuola, la donna ha perso di vista la bambina e non ha avvisato i soccorsi una volta accortasi dell’allontanamento. Questo comportamento ha portato alla sua denuncia per abbandono di minorenne.

Il sindaco della città, Gianfranco Gafforelli, ha espresso gratitudine verso le forze dell’ordine e i cittadini che hanno collaborato per risolvere la situazione: “L’avventura è finita bene, grazie soprattutto alla collaborazione tra i cittadini e le istituzioni”.

L’incidente ha sottolineato l’importanza della vigilanza e della prontezza nel rispondere a situazioni potenzialmente pericolose. La comunità di Romano di Lombardia ha dimostrato un forte senso di responsabilità collettiva, contribuendo a garantire la sicurezza della bambina e il suo ritorno in famiglia.

Questa vicenda serve da monito sull’importanza di un’attenta supervisione dei bambini e sull’urgente necessità di agire rapidamente in caso di smarrimento. La collaborazione tra cittadini e istituzioni si è rivelata fondamentale per un esito positivo.