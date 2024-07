Barbara Vitali, la collaboratrice de Il Volo, è deceduta a causa di un tragico incidente: “Siamo profondamente addolorati”

Barbara Vitali, storica collaboratrice del manager e produttore discografico Michele Torpedine e punto di riferimento per il trio Il Volo, è scomparsa prematuramente all’età di 54 anni. La tragica notizia ha sconvolto il mondo dello spettacolo, in particolare gli artisti e gli addetti ai lavori che hanno avuto il privilegio di lavorare con lei.





Barbara Vitali era ricoverata all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale domenica 7 luglio. Purtroppo, nonostante le cure dei medici, le sue condizioni si sono aggravate fino al tragico epilogo avvenuto martedì 9 luglio.

Il dolore di Il Volo e Michele Torpedine per la perdita di un’amica speciale

Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, i componenti del trio Il Volo, hanno annunciato la scomparsa di Barbara Vitali con un comunicato ufficiale pubblicato sui loro profili social. Insieme al loro manager Michele Torpedine, hanno espresso il loro profondo dolore per la perdita di un’amica e collaboratrice storica, definendola il loro “angelo custode”.Barbara Vitali era una figura fondamentale nel team de Il Volo, sempre presente al fianco dei tre artisti durante i loro tour e le loro esibizioni. La sua dedizione, professionalità e affetto nei confronti di Ignazio, Gianluca e Piero erano evidenti a chiunque li seguisse. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile non solo nella loro vita professionale, ma anche in quella personale.

Un ricordo indelebile nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerla

Barbara Vitali era amata e stimata da tutti coloro che hanno avuto il piacere di lavorare con lei. Il suo sorriso, la sua gentilezza e la sua dedizione al lavoro l’hanno resa una figura di riferimento per molti artisti e professionisti del settore. La sua prematura scomparsa ha suscitato un’ondata di cordoglio e vicinanza da parte di colleghi, amici e fan, che hanno voluto ricordare la sua straordinaria persona.Il ricordo di Barbara Vitali rimarrà indelebile nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerla e lavorare con lei. La sua passione per la musica e per il suo lavoro, la sua capacità di creare un’atmosfera serena e positiva in ogni situazione, la sua empatia e il suo affetto per gli artisti che seguiva, saranno sempre un esempio da seguire per tutti coloro che vogliono lavorare con dedizione e amore nel mondo dello spettacolo.La scomparsa di Barbara Vitali è una perdita immensa per il mondo della musica e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividere un pezzo di strada con lei. Il suo ricordo, però, continuerà a vivere nella memoria di chi l’ha amata e stimata, e nella musica che ha contribuito a portare nel cuore di tante persone.