“Basta, ha superato il limite”. Grande Fratello, Mariavittoria in lacrime: il gesto di Helena che l’ha ferita profondamente

Un momento di forte tensione si è consumato nella casa del Grande Fratello, dove Mariavittoria Minghetti non è riuscita a trattenere le lacrime. La concorrente, visibilmente provata, si è confidata con Shaila Gatta, spiegando cosa l’ha turbata così tanto. Dietro il crollo emotivo si nasconde un gesto compiuto da Helena Prestes, che ha ferito profondamente Mariavittoria.





Mariavittoria in crisi: il brutto gesto di Helena

Durante una conversazione con Shaila, Mariavittoria si è lasciata andare a uno sfogo carico di dolore e frustrazione, raccontando di sentirsi spesso costretta a mordersi la lingua per evitare litigi nella casa. “Helena mi ha innervosito per il modo in cui mi ha risposto,” ha detto Mariavittoria, con gli occhi lucidi. “Non mi va di discutere, ma c’è un limite a tutto. Il rispetto per le persone deve essere sempre una priorità. Basta, voglio chiuderla qui.”

Cosa è successo tra Mariavittoria e Helena?

Secondo quanto riportato da Comingsoon, il motivo del contrasto tra le due concorrenti sarebbe stato un episodio legato all’utilizzo del tapis roulant. Mariavittoria aveva chiesto a Helena di poterlo usare per allenarsi, ma avrebbe ricevuto un rifiuto netto dalla modella brasiliana. Questo gesto, percepito come scortese, avrebbe scatenato il crollo emotivo di Mariavittoria, che si è sentita umiliata e frustrata.

Shaila prova a consolare Mariavittoria

Nel tentativo di tranquillizzarla, Shaila ha cercato di ridimensionare la situazione. “Helena risponde male a tutti, non prendertela troppo. È il suo modo di fare, lascia stare,” ha detto la ballerina, cercando di confortare la coinquilina. Nonostante le sue parole, il malessere di Mariavittoria era evidente, tanto da generare curiosità tra i fan del programma su un possibile confronto nella puntata del 30 dicembre.

Le reazioni del pubblico

La vicenda ha suscitato grande interesse sui social, dove il comportamento di Helena è stato criticato da molti utenti. Alcuni hanno difeso Mariavittoria, accusando Helena di essere spesso scontrosa, mentre altri hanno suggerito che la Minghetti stia esagerando. Un utente su X ha commentato: “Mariavittoria che critica Helena? Lei che ha flirtato con tutti per avere consensi, proprio lei parla di rispetto?”

Ci sarà un confronto diretto?

Non è chiaro se la produzione deciderà di affrontare la questione nel corso della diretta. Tuttavia, il pubblico sembra desideroso di vedere un chiarimento tra le due. Resta da capire se le tensioni si risolveranno o se lasceranno un segno duraturo nei delicati equilibri della casa del Grande Fratello.

Con la puntata in arrivo, non resta che attendere per scoprire come evolverà la situazione tra Mariavittoria e Helena, due protagoniste che, pur nella diversità, continuano a far parlare di sé.