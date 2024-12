Belén Rodriguez mostra il lussuoso bagno della sua nuova casa: marmo e vasca nera

Da qualche mese, Belén Rodriguez si è stabilita in una nuova abitazione situata nel cuore di Milano, un appartamento che ha attirato l’attenzione dei fan per il suo stile sofisticato e moderno. La conduttrice argentina aveva annunciato all’inizio del 2024 di aver acquistato questa proprietà, caratterizzata da un ampio terrazzo, nei pressi della sua precedente residenza. Sin da subito, ha espresso il desiderio di occuparsi personalmente della scelta dell’arredamento, pur affidandosi alla competenza dell’architetto Sarah Balivo per garantire un risultato impeccabile.





Il progetto di interior design è stato ideato su misura, tenendo conto delle richieste specifiche della showgirl. Ogni dettaglio della casa riflette il gusto personale di Belén, che ha condiviso con i suoi follower sui social alcuni scorci degli ambienti. Tra le stanze già mostrate spiccano il salotto con un grande divano simile a quello posseduto da Fedez e la cameretta rosa dedicata alla figlia Luna Marì. Tuttavia, nelle ultime ore, l’attenzione si è concentrata sul bagno della nuova abitazione, un ambiente che unisce eleganza e semplicità.

Dopo un periodo lontano dal piccolo schermo, Belén Rodriguez sembra pronta a tornare in televisione. In attesa del suo debutto su Real Time, la conduttrice si sta concedendo momenti di relax nella sua nuova casa e non manca di documentare tutto attraverso i social media. Tra i contenuti pubblicati di recente, spiccano alcune immagini che la ritraggono mentre si rilassa nella vasca da bagno, accompagnate dalla frase: “Mi piace così”. Gli scatti, in cui appare senza trucco e con i capelli bagnati, non solo hanno messo in evidenza la sua naturale bellezza, ma hanno anche offerto uno sguardo esclusivo sull’arredamento del bagno.

Le foto condivise da Belén mostrano un ambiente dal design minimalista ma con dettagli ricercati. Il bagno è interamente rivestito in marmo con un contrasto cromatico studiato nei minimi particolari: le pareti sono bianche con venature nere, mentre la vasca è nera con venature bianche, realizzata in marmo Napoleon black. Questa combinazione di tonalità crea un effetto visivo raffinato e moderno, perfetto per trasmettere una sensazione di relax e comfort. L’unico elemento decorativo presente è un diffusore di essenze, che aggiunge un tocco di atmosfera senza appesantire l’ambiente.

Per la realizzazione di questo spazio esclusivo, Belén Rodriguez si è affidata all’azienda Margraf, specializzata nella lavorazione del marmo. È probabile che i vari elementi siano stati personalizzati appositamente per lei, confermando l’attenzione ai dettagli che contraddistingue l’intero progetto abitativo. La scelta del marmo come materiale principale non solo garantisce una qualità elevata ma rappresenta anche una soluzione estetica senza tempo.

La nuova casa rappresenta per Belén un luogo dove potersi rigenerare dopo giornate intense e dove trascorrere momenti preziosi con la famiglia. Tra le stanze già mostrate sui social, il bagno sembra essere uno degli spazi preferiti dalla conduttrice per rilassarsi a fine giornata. Le immagini pubblicate hanno suscitato grande interesse tra i fan, che hanno apprezzato sia le scelte stilistiche sia la capacità di Belén di coniugare funzionalità e bellezza negli ambienti domestici.

Questa nuova fase della vita di Belén Rodriguez coincide con il suo ritorno sulle scene televisive. Dopo aver attraversato un periodo di pausa dai riflettori, la conduttrice si prepara a intraprendere nuovi progetti professionali. Il suo prossimo impegno sarà su Real Time, anche se i dettagli del programma non sono ancora stati rivelati. Nel frattempo, continua a mantenere un rapporto diretto con il pubblico attraverso i social media, condividendo momenti della sua quotidianità e aggiornamenti sulla sua carriera.