Belen: “Sono stata smontata, ma alla fine vinco io. Sono affascinata dall’amore”

Dalla fine di una relazione al ritrovato equilibrio con il nuovo compagno Angelo Galvano, Belen Rodriguez si racconta a cuore aperto, affrontando temi come l’amore, la famiglia e le critiche social.Belen Rodriguez, showgirl e personaggio pubblico amatissimo, ha recentemente aperto un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Dopo la fine della relazione con Elio Lorenzoni, la bella argentina ha trovato un nuovo equilibrio accanto a Angelo Galvano, un ingegnere di origini siciliane con cui condivide una sintonia familiare che include anche i suoi figli Santiago e Luna Marì.





Il Ritorno in TV e la Ricerca dell’Empatia

Ospite del BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, Belen ha parlato apertamente della sua situazione lavorativa e del suo desiderio di tornare sul piccolo schermo. “Avevo paura che la gente non mi volesse più, ma ne avevo bisogno. Mi è mancata l’adrenalina e, soprattutto, mi è mancato il pubblico. In generale penso che dovremmo tornare tutti all’empatia, all’amore, alla comprensione. Per noi e per i nostri figli”, ha affermato la showgirl.

L’Amore e la Resilienza

Belen ha anche affrontato il tema dell’amore, rivelando di essere stata “fatta a pezzi, a brandelli” in passato. Tuttavia, la sua determinazione l’ha portata a superare le difficoltà: “Ma alla fine vinco io, perché non mi arrendo. Sono innamorata dell’amore, non riuscirei a dire di amare più mia figlia di mia madre o di mia nonna”.

Il Rapporto con la Famiglia di Origine

Un legame fortissimo quello che Belen ha con la sua famiglia d’origine, come dimostrato dalla sua partecipazione come damigella d’onore alle nozze della sorella Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser. La showgirl ha raccontato di aver iniziato a lavorare fin dall’età di 16 anni per cercare di “cambiare il destino” della sua famiglia, diventando una “colonna portante” per loro.

Il Ritorno alle Origini e la Ricerca dell’Autenticità

Legatissima alle sue radici argentine, Belen ha descritto il cambiamento che avviene in lei quando torna nella sua terra d’origine: “Divento un’altra persona, come Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Quando rimetto piede nella mia terra mi sento quella ragazzina libera, senza tacchi e senza trucco, che ero prima di partire. Smetto di essere schiacciata dall’idea di essere performante e perfetta a tutti i costi come richiede la società di oggi: non penso che sia sano”.

Le Critiche Social e la Solidarietà Femminile

Nonostante il suo status di personaggio pubblico seguitissimo sui social, Belen ha imparato a prendere le distanze dalla realtà virtuale, affermando di non leggere i commenti negativi. Tuttavia, la showgirl ha espresso il suo dispiacere nel notare che l’80% di questi commenti provengano dalle donne, auspicando una maggiore solidarietà e comprensione tra le donne stesse.In conclusione, il racconto di Belen Rodriguez offre uno spaccato autentico e sincero della sua vita, tra amore, famiglia e resilienza, dimostrando come, oltre le apparenze, ci sia molto di più da scoprire.