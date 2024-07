Beve un calice di vino alla festa e crolla a terra: Mario Di Donato perde la vita a 22 anni per reazione allergica

Un giovane di 22 anni, Mario Di Donato, è deceduto durante la festa della musica degli anni Settanta a San Giovanni in Persiceto (Bologna) a causa di un malore improvviso. L’evento, noto come Funkyland, si è trasformato in una tragedia intorno alle 19.30 di sabato 20 luglio, quando il giovane è crollato a terra dopo aver bevuto un sorso di vino.





Dopo aver perso i sensi, Mario è stato ricoverato d’urgenza al Sant’Orsola di Bologna, ma purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero. Il sindaco di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti, ha dichiarato che nonostante l’intervento tempestivo dei servizi di vigilanza e dei sanitari presenti alla manifestazione, la situazione non ha potuto essere risolta.

Il sindaco ha espresso profondo cordoglio per l’accaduto e ha inviato le condoglianze alla famiglia del giovane, sottolineando la speranza iniziale che la situazione potesse risolversi positivamente. Si è inoltre appreso che il ragazzo soffriva di allergie e di asma.

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sull’accaduto, ma l’evento ha suscitato grande commozione e ha sollevato interrogativi sulla gestione dei casi di emergenza durante manifestazioni pubbliche.

La comunità locale è in lutto per la perdita improvvisa di Mario Di Donato e si spera che eventuali approfondimenti possano portare a una maggiore consapevolezza e prevenzione in situazioni simili in futuro.