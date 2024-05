Bianca Berlinguer e Mauro Corona, in un gesto di grande gentilezza verso Franco Di Mare: “Il passato è irrilevante, ti abbracciamo con affetto.”

Bianca Berlinguer, noto volto della televisione italiana, ha recentemente manifestato il suo sostegno verso Franco Di Mare, ex direttore di Rai 3, nonostante le tensioni passate tra i due. Durante l’ultimo episodio di “E’ Sempre Cartabianca”, Berlinguer ha inviato un toccante messaggio di solidarietà a Di Mare, che attualmente sta affrontando gravi problemi di salute.





Dalla Tensione alla Solidarietà

Il legame tra Berlinguer e Di Mare ha subito numerose sfide nel corso degli anni, con momenti di pubblica discordia. La loro storia è stata particolarmente turbolenta nel 2020, quando Di Mare, in qualità di direttore di Rai 3, decise di escludere Mauro Corona dal programma “Cartabianca”, nonostante l’opposizione di Berlinguer. Questa mossa aveva intensificato i loro dissidi, con Berlinguer che non esitava a esprimere il suo disappunto e Di Mare che replicava criticando le reazioni della conduttrice.

Unione di Forze in Momenti Difficili

Tuttavia, l’attuale stato di salute di Di Mare ha motivato Berlinguer a superare i vecchi contrasti in nome di un sostegno umano e sincero. “Nonostante i numerosi scontri con Franco Di Mare, in questo momento doloroso ci uniamo per inviargli un caloroso abbraccio, conscio della sua difficile condizione,” ha dichiarato Berlinguer, mostrando una maturità e una compassione che trascendono le precedenti incomprensioni.

Mauro Corona e il Supporto Continuo

Anche Mauro Corona, figura chiave nelle dispute passate, ha esteso il suo supporto a Di Mare, dimostrando che i vecchi conflitti possono lasciare spazio a gesti di grande umanità. Corona ha offerto a Di Mare accesso e contatti presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, una struttura con cui ha avuto esperienze personali dirette. “Ho inviato a Franco un messaggio di incoraggiamento e offerto il mio sostegno; nonostante il nostro passato, ora è il momento di mettere da parte le divergenze e concentrarsi sulla sua salute,” ha affermato Corona.

Questo episodio di riconciliazione tra figure pubbliche come Bianca Berlinguer e Franco Di Mare evidenzia l’importanza dell’umanità e del sostegno reciproco, specialmente nei momenti di maggiore bisogno. La televisione, spesso palcoscenico di scontri e divergenze, diventa così testimone di unione e solidarietà, un esempio potente di come le differenze possano essere messe da parte per cause più grandi.