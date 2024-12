Bianca Guaccero dopo aver vinto a Ballando: “Ritorno a Sanremo a 43 anni, Carlo Conti mi ha contattata”

Bianca Guaccero, fresca vincitrice di Ballando con le Stelle 2024, torna al Festival di Sanremo dopo 17 anni. L’annuncio ufficiale è arrivato durante il Tg1.





Dopo il trionfo a Ballando con le Stelle 2024, Bianca Guaccero si prepara a calcare nuovamente il palco del Festival di Sanremo. La notizia, che circolava già da tempo come un’indiscrezione, è stata confermata ufficialmente dalla stessa artista durante il Tg1 delle ore 20 di domenica 22 dicembre. La prossima edizione del Festival, condotta da Carlo Conti, si terrà dall’11 al 15 febbraio 2025 e vedrà la partecipazione della Guaccero in un ruolo ancora da definire.

L’attrice e conduttrice pugliese, che ha conquistato il pubblico televisivo grazie alla sua recente vittoria nello show di Milly Carlucci, ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura. “Sono stata a Sanremo nel 2008, a 27 anni, e torno a 43 anni perché Carlo Conti qualche tempo fa mi ha chiamata proponendomi questa cosa”, ha dichiarato. “Amando io Sanremo non potevo che essere la persona più felice a cui ha rivolto questo invito”. Queste parole lasciano trasparire l’emozione di un ritorno tanto atteso quanto significativo nella sua carriera.

La partecipazione di Bianca Guaccero al Festival di Sanremo non è una novità assoluta. Nel 2008, l’artista aveva già calcato il palco dell’Ariston affiancando Pippo Baudo e Piero Chiambretti come co-conduttrice. Quella esperienza, vissuta quando aveva solo 27 anni, segnò un momento importante nella sua carriera televisiva. Ora, a distanza di 17 anni, la Guaccero si prepara a tornare in una veste che potrebbe essere diversa, ma altrettanto centrale. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe affiancare Alessandro Cattelan nella conduzione del Prima Festival, lo spazio che precede ogni sera la gara degli artisti in competizione.

Il ritorno all’Ariston arriva in un momento particolarmente fortunato per la Guaccero. La sua recente vittoria a Ballando con le Stelle l’ha riportata sotto i riflettori, confermandola come una delle personalità più amate dal pubblico italiano. In coppia con il ballerino professionista Giovanni Pernice, l’attrice ha conquistato il primo posto nella competizione. Al secondo posto si è classificata Federica Pellegrini, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato da Federica Nargi.

La partecipazione a Ballando con le Stelle non ha rappresentato solo una sfida professionale per la Guaccero, ma anche un’occasione per costruire un legame speciale con il suo partner di ballo. Durante un’intervista a Domenica In, l’attrice ha raccontato: “Lui già mi piaceva, ma io sono contorta, allora lo allontanavo. Non volevo farmi sgamare. Dopo qualche giorno che passavamo le giornate insieme, abbiamo iniziato a ridere e a fare cose che solo io potevo capire”. Questo rapporto si è evoluto al punto che i due hanno iniziato a parlare apertamente di matrimonio. “È da capire dove lo faremo. Se in Puglia o in Sicilia”, hanno dichiarato nel salotto di Mara Venier.

La vittoria nel programma di Milly Carlucci è stata accolta con grande entusiasmo dai fan della Guaccero, che hanno seguito con passione il suo percorso nello show. La sua determinazione e il talento dimostrato in pista hanno conquistato anche la giuria, che l’ha premiata con voti altissimi nelle ultime puntate. Questo successo rappresenta per l’attrice un’importante conferma delle sue capacità artistiche e della sua versatilità.

Il ritorno al Festival di Sanremo, dunque, non poteva arrivare in un momento più propizio. La kermesse musicale rappresenta da sempre uno degli eventi più prestigiosi e seguiti della televisione italiana, e la presenza di una figura come quella della Guaccero aggiunge ulteriore interesse all’edizione del 2025. Sebbene non sia ancora stato chiarito quale sarà il suo ruolo preciso durante le serate del Festival, la possibilità che affianchi Alessandro Cattelan nel Prima Festival sembra molto concreta.

Nel frattempo, i fan dell’attrice possono continuare a seguirla sui social, dove la Guaccero condivide spesso momenti della sua vita privata e professionale. La sua spontaneità e il suo carisma le hanno permesso di costruire un rapporto diretto con il pubblico, che ora attende con trepidazione di vederla nuovamente sul palco dell’Ariston.

Con questo nuovo impegno professionale all’orizzonte, Bianca Guaccero si conferma una delle protagoniste indiscusse del panorama televisivo italiano. Il suo ritorno a Sanremo, dopo 17 anni di assenza, rappresenta non solo un’importante occasione per lei, ma anche un momento significativo per tutti coloro che hanno seguito la sua carriera sin dagli esordi.