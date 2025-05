Chanel Totti compie 18 anni: ecco cosa le ha regalato il fratello Cristian

La scorsa settimana, Chanel Totti ha raggiunto un traguardo importante: il compimento dei 18 anni. L’evento è stato celebrato in grande stile, con una serie di festeggiamenti che si sono conclusi con un sontuoso party presso il Castello di Tor Crescenza, a Roma. Dopo aver trascorso la giornata del compleanno con il padre Francesco Totti e poi con la madre Ilary Blasi, la giovane ha organizzato un evento memorabile nel weekend, trasformandosi per l’occasione in una vera principessa.





La serata è stata caratterizzata da un’atmosfera magica, curata nei minimi dettagli. Chanel, infatti, ha indossato due abiti scintillanti creati su misura, perfetti per celebrare l’ingresso nella maggiore età. La location, decorata con fiori e gadget personalizzati, ha ospitato oltre 200 invitati, tra amici e familiari, che hanno partecipato a una cena con menù stellato e momenti di intrattenimento unici.

Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato l’arrivo della festeggiata. Accolta dagli ospiti in piedi, Chanel Totti è stata annunciata dal vocalist con parole che hanno sottolineato la sua eleganza e bellezza: “Da questo momento la luce, la bellezza, la sensualità fatta a donna ovvero Chanel Totti”. Ad attenderla c’era il fratello maggiore Cristian Totti, che le ha riservato un caloroso abbraccio e un regalo speciale.

Il dono scelto da Cristian per la sorella è stato un enorme bouquet di rose rosse, avvolto in carta di raso blu notte. Secondo quanto documentato dal fotografo Giacomo di Fiore, il mazzo conteneva oltre 100 fiori, un gesto simbolico per celebrare questa importante tappa della vita di Chanel. Il momento è stato immortalato in numerosi video e foto condivisi sui social, dove la festa ha rapidamente catturato l’attenzione.

Nonostante l’atmosfera gioiosa e i tanti momenti indimenticabili, alcuni hanno notato l’assenza di Cristian Babalus, il fidanzato di Chanel Totti. I due non compaiono più insieme sui social da diversi mesi, alimentando voci su una possibile rottura o sulla volontà di mantenere la relazione lontana dai riflettori.

Il Castello di Tor Crescenza, scelto come location per il party, si è rivelato una cornice perfetta per l’occasione. Situato nella capitale, offre ambienti suggestivi e spazi eleganti che hanno contribuito a rendere l’evento ancora più speciale. Il momento clou della serata è stato il taglio della torta: una creazione personalizzata a sette piani che ha lasciato tutti senza parole.

La festa si è conclusa con musica e balli grazie alla presenza di un dj che ha animato la serata fino a tarda notte. Gli ospiti hanno avuto modo di condividere sui social alcuni dei momenti più significativi dell’evento, rendendo virale la celebrazione del diciottesimo compleanno di Chanel Totti.

Questo importante traguardo segna l’inizio di una nuova fase della vita per Chanel, che ha scelto di viverlo circondata dall’affetto delle persone a lei più care. La serata resterà senza dubbio un ricordo indelebile per lei e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di partecipare a questa straordinaria celebrazione.