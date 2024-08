Bimba di 10 mesi trovata senza vita a Roma: indagine in corso sulla tragedia

In un incidente tragico, una bambina di 10 mesi è stata trovata morta nella sua abitazione a Centocelle, con i genitori che lanciano l’allerta sempre più disperati.





Il dramma si è consumato nel quartiere di Centocelle, a Roma, dove una bimba di 10 mesi è stata trovata morta nel primo mattino di martedì 6 agosto 2024. I genitori, preoccupati, hanno contattato i soccorritori intorno alle 7:00. All’arrivo nel loro appartamento, i medici hanno tentato di rianimarla, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. L’evento ha lasciato la comunità in uno stato di shock e incredulità.

Il ritrovamento della bimba

Secondo quanto riportato, l’appartamento in via dei Gerani era in disordine quando gli agenti e i soccorritori sono giunti sul posto. La bimba, che avrebbe compiuto un anno il prossimo 23 settembre, era in precedenza sana, ma all’epoca della sua morte soffriva di una patologia congenita diagnosticata sin dalla nascita. La causa del decesso sembra essere un arresto cardiaco, ma la situazione resta confusa e insoddisfacente.

L’ufficialità della notizia ha evidenziato il dolore e la disperazione dei genitori, i quali stanno ora affrontando un dramma inimmaginabile. In seguito all’accaduto, la Polizia del Commissariato Prenestino ha avviato un’indagine per fare luce sulla tragica vicenda. Gli investigatori stanno ascoltando i famigliari e raccogliendo informazioni per comprendere meglio cosa possa essere accaduto.

L’indagine sulla morte e procedimenti successivi

La salma della piccola è stata trasferita all’obitorio del Policlinico di Tor Vergata, dove l’autorità giudiziaria ha disposto l’esecuzione di un’autopsia. Gli esami autoptici saranno fondamentali per chiarire le cause precise del decesso e stabilire se ci siano stati fattori esterni che possano aver contribuito alla morte della bambina. Intanto, la comunità è in lutto e molti vicini hanno espresso i loro sentimenti di solidarietà e vicinanza ai genitori in questo momento così difficile.

La tragedia della bimba di appena 10 mesi accende i riflettori sulla fragilità della vita, portando alla luce anche la necessità di maggiore supporto e attenzione verso famiglie che possono trovarsi in difficoltà a causa di malattie croniche o congenite. Il caso, che ha attirato l’attenzione della stampa locale e nazionale, è destinato a rimanere sotto osservazione mentre le indagini proseguono e si attende la relazione finale dei medici legali, che dovrebbero chiarire definitivamente la tragica sorte di questa giovanissima vita.