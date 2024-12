Bimba di 16 mesi operata al Santobono dopo un’emorragia cerebrale ad Agropoli: è in gravi condizioni

Una bimba di 16 mesi di Laureana Cilento è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico all’ospedale Santobono di Napoli dopo un grave trauma cranico. La piccola, ora in terapia intensiva, resta in condizioni critiche.





Nella serata di domenica 15 dicembre 2024, una bambina di soli 16 mesi residente a Laureana Cilento è stata operata d’urgenza presso l’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. La piccola era stata trasportata in elisoccorso dall’ospedale civile di Agropoli, dove era giunta priva di coscienza e con un grave ematoma epidurale accompagnato da emorragia cerebrale, conseguenze di un trauma. Al momento, la bambina si trova in terapia intensiva con prognosi riservata, e le sue condizioni sono considerate particolarmente gravi.

I fatti risalgono al pomeriggio di domenica, quando la piccola è stata portata al pronto soccorso di Agropoli dai genitori, preoccupati per la perdita di coscienza della figlia dopo un incidente domestico. Il personale medico dell’ospedale ha immediatamente riconosciuto la gravità del quadro clinico: la bambina è stata intubata e stabilizzata da un rianimatore prima di essere trasferita in elisoccorso al Santobono, noto per la sua specializzazione nelle emergenze pediatriche e per la disponibilità di attrezzature adeguate a trattare casi così complessi.

L’intervento chirurgico è stato eseguito nella stessa serata, ma le sue condizioni restano critiche. La famiglia della bambina, che ha accompagnato la piccola durante il trasferimento, è in attesa di aggiornamenti sul decorso post-operatorio.

Secondo le prime informazioni, il trauma cranico sarebbe stato causato da una caduta accidentale avvenuta in casa mentre la bambina giocava. Tuttavia, la dinamica esatta dell’incidente non è ancora chiara e potrebbe essere approfondita attraverso ulteriori accertamenti. I genitori, rendendosi conto della gravità della situazione, hanno immediatamente trasportato la figlia al più vicino ospedale.

Il trasferimento verso il Santobono è stato organizzato con grande tempestività. Dopo essere stata stabilizzata, la piccola è stata trasportata dall’ambulanza dell’associazione San Giorgio allo stadio Guariglia di Agropoli, dove ad attenderla c’era un elicottero del 118. Il mezzo aereo è decollato in pochi minuti alla volta di Napoli, consentendo alla bambina di ricevere rapidamente le cure necessarie.

Questo drammatico episodio si inserisce in un contesto di recenti incidenti domestici che hanno coinvolto bambini molto piccoli. Solo un giorno prima, il 14 dicembre, una bimba di 4 anni è deceduta a Tufino dopo essere caduta da una scala a chiocciola nella propria abitazione. Anche in quel caso, i carabinieri stanno indagando per chiarire le circostanze dell’accaduto, sebbene non vi siano legami tra i due episodi.

Gli incidenti domestici rappresentano una delle principali cause di traumi nei bambini piccoli, evidenziando l’importanza di adottare misure preventive per garantire la sicurezza in casa. Nel caso della bambina di Laureana Cilento, i medici del Santobono stanno facendo tutto il possibile per salvare la vita della piccola, ma il decorso rimane incerto.

Le prossime ore saranno cruciali per comprendere le possibilità di recupero. Nel frattempo, la comunità di Laureana Cilento si è stretta intorno alla famiglia, esprimendo solidarietà e speranza per un esito positivo.