Bimba di un anno dimenticata in auto dal padre: morta a causa del caldo.

Una terribile tragedia si è consumata oggi a Marcon, in provincia di Venezia, dove una bambina di un anno ha perso la vita dopo essere rimasta chiusa in auto per diverse ore sotto il sole cocente. La notizia, pervenuta da fonti sanitarie all’ANSA, ha scosso l’intera comunità locale.





Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe stata dimenticata in macchina dal padre, in quello che viene definito un tragico errore. Al ritorno alla vettura, l’uomo si è reso conto dell’orribile tragedia e ha immediatamente chiamato i soccorsi. Nonostante l’arrivo tempestivo dell’ambulanza del 118, purtroppo per la bimba non c’era più nulla da fare una volta giunta al pronto soccorso.

Attualmente, l’Usl 3 sta fornendo assistenza psicologica ai genitori della piccola, e ha dichiarato di non poter rilasciare ulteriori dettagli per tutelare la privacy della famiglia colpita da questa terribile perdita. Si tratta di un evento drammatico che ha scosso profondamente l’intera comunità di Marcon, lasciando sgomenti e addolorati tutti coloro che ne sono venuti a conoscenza.