Bimbo di 7 anni scivola dalla seggiovia sulla Presolana: elisoccorso e ricoverato

Un bambino di sette anni è caduto dalla seggiovia del Monte Pora a Castione della Presolana, provincia di Bergamo. Trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita.





Un incidente si è verificato oggi, lunedì 23 dicembre, presso il comprensorio sciistico del Monte Pora, situato a Castione della Presolana, in provincia di Bergamo. Un bambino di sette anni, residente nella provincia di Milano, è caduto dalla seggiovia mentre si trovava in compagnia del padre. Fortunatamente, le conseguenze non sembrano gravi. Il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per ulteriori accertamenti.

Secondo quanto ricostruito, l’incidente è avvenuto quando il bambino è precipitato da un’altezza di circa due o tre metri. La neve presente al suolo ha contribuito ad attutire l’impatto, evitando conseguenze più serie. I soccorsi sono stati prontamente allertati e sono intervenuti sul posto i sanitari del 118, insieme ai carabinieri sciatori.

La centrale operativa dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato immediatamente un’unità medica e un elicottero per il trasporto del bambino. Nel frattempo, la seggiovia è stata fermata per consentire al genitore di raggiungere il figlio e per agevolare le operazioni di soccorso. Dopo aver ricevuto le prime cure sul luogo dell’incidente, il piccolo è stato trasferito in elicottero presso il nosocomio bergamasco.

I carabinieri sciatori hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli su come sia avvenuta la caduta, ma le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i rilievi effettuati sul posto.

Un testimone presente sulla scena ha raccontato: “Abbiamo visto il bambino cadere dalla seggiovia e subito dopo sono stati chiamati i soccorsi. È stato un momento di grande apprensione, ma fortunatamente la situazione sembra meno grave di quanto temuto inizialmente.”

Il personale medico ha confermato che il bambino non è in pericolo di vita e non presenta ferite gravi, ma sarà sottoposto a ulteriori esami per escludere eventuali complicazioni. La prontezza dei soccorsi e la presenza della neve al suolo hanno giocato un ruolo fondamentale nel limitare i danni.

“La priorità è stata quella di stabilizzare il paziente e trasferirlo rapidamente in ospedale per gli accertamenti necessari”, ha dichiarato uno degli operatori sanitari intervenuti sul posto. “In questi casi, ogni minuto è prezioso.”