Brad Pitt, perché 4 dei suoi 6 figli hanno abbandonato il cognome paterno? «Beveva troppo e ci maltrattava»

Shiloh Nouvelle ha appena compiuto 18 anni il 27 maggio e ha deciso di festeggiare in modo davvero significativo: ha depositato in tribunale le carte per cancellare il cognome del padre e mantenere solo quello della madre, Angelina Jolie.





Shiloh è la quarta tra i figli di Brad Pitt e Angelina Jolie a prendere questa drastica decisione. Prima di lei, la sorella Vivienne, di 15 anni, aveva già scelto di usare solo il cognome materno nei materiali del musical di Broadway cui ha lavorato come assistente insieme alla madre produttrice.

Ma le tensioni familiari non si fermano qui. Zahara e Maddox, i più agguerriti tra i ragazzi del clan Jolie-Pitt, avevano già intrapreso questa strada. Maddox, in particolare, non ha nascosto il suo astio nei confronti del padre. In più di un’occasione, ha raccontato pubblicamente episodi di violenza domestica, come riferito dai tabloid americani: «Per anni tutti hanno pensato che la nostra famiglia fosse la più bella del mondo, ma la verità è che mio padre Brad Pitt in casa era violento, beveva troppo, mi offendeva e mi picchiava. Non voglio più vederlo né sentirlo. E non voglio più nemmeno il suo cognome».

Queste rivelazioni gettano una luce inquietante su quella che una volta era considerata una delle famiglie più glamour di Hollywood. La decisione di Shiloh di rinunciare al cognome paterno non è solo un gesto simbolico, ma rappresenta anche un segnale potente di rottura e indipendenza.

La vicenda solleva domande importanti sul ruolo dei genitori celebri nella vita dei loro figli e su come le dinamiche familiari possano essere influenzate dalla notorietà. Mentre Brad Pitt continua a lavorare nel mondo del cinema, Angelina Jolie sembra concentrarsi sempre più sulla sua famiglia e sui progetti umanitari.

La storia di Shiloh e dei suoi fratelli potrebbe essere solo l’inizio di una serie di rivelazioni che potrebbero cambiare per sempre l’immagine pubblica della famiglia Jolie-Pitt.