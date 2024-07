Briatore critica le vacanze in Puglia, Ronn Moss: “Non lo conosco, ma per me è come essere in California qui”

Il parere di Ronn Moss sulle critiche di Flavio Briatore riguardo ai costi delle vacanze in Puglia è stato chiaro: l’attore americano si è distanziato dalle dichiarazioni dell’imprenditore italiano. Moss, noto per il suo ruolo in Beautiful, ha preso le distanze dalla polemica, sottolineando di non conoscere personalmente Briatore.





Nella puntata di Zona Bianca su Rete4, Briatore ha espresso la sua opinione sul caro prezzi delle vacanze in Puglia, definendoli eccessivi. Secondo l’imprenditore, i costi praticati dai vari stabilimenti balneari sembrano sproporzionati rispetto ai servizi offerti. Moss, da parte sua, ha preferito non entrare nel merito della questione, evitando così di alimentare ulteriori polemiche.

Le parole di Briatore hanno suscitato un dibattito sul tema, mettendo in luce la questione dei prezzi esorbitanti in alcune località turistiche. L’imprenditore ha criticato i costi praticati dai lidi pugliesi, sottolineando la mancanza di una giustificazione plausibile per tali aumenti. Moss, d’altra parte, ha preferito mantenere un profilo basso su questa controversia.

La reazione di Moss ha contribuito a stemperare la polemica, evitando così uno scontro diretto tra le parti coinvolte. La sua decisione di non commentare le dichiarazioni di Briatore ha mostrato una volontà di non alimentare ulteriori tensioni sull’argomento.

La questione dei prezzi delle vacanze in Puglia continua a suscitare interesse e dibattito, con diverse voci che si sono espresse in merito. La posizione di Moss, pur non entrando nel merito della questione, ha comunque contribuito a portare un po’ di distensione su un argomento delicato come quello dei costi turistici.