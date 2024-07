Buongiorno buon mercoledi 31 luglio 2024: frasi e immagini più belle da mandare Whatsapp e Facebook

Certo! Ecco 100 frasi simpatiche del buongiorno per iniziare la giornata con un sorriso:





Buongiorno! Oggi è il giorno perfetto per un caffè extra forte

Buongiorno! Ricorda: il paradiso è una tazza di caffè ben fatta!

Buongiorno! Alzati e splendi, come il caffè che ti aspetta!

Buongiorno! Spero tu abbia sognato di mangiare gelato, perché oggi è un grande giorno per farlo!

Buongiorno! Il tuo latte è pronto e i tuoi sogni ti aspettano!

Buongiorno! È ora di shine come un sole e brillare come una stella!

Buongiorno! Se la vita ti dà limoni, chiedi sempre un tequila!

Buongiorno! Oggi è una giornata da caffeinare!

Buongiorno! Ti auguro una giornata così bella che anche il sole la invidierebbe!

Buongiorno! Ricorda sempre: il brutto tempo non esiste, solo brutti ombrelli!

Buongiorno! Pronto a conquistare il mondo? O prima ti fai un po’ di colazione?

Buongiorno! Ricorda: anche il panda ha i suoi giorni no!

Buongiorno! Oggi è una giornata fantastica, nonostante la tua faccia ancora assonnata!

Buongiorno! Se la vita ti sorride, ricorda di restituire il sorriso!

Buongiorno! Corri verso un caffè come se nessuno ti stesse guardando!

Buongiorno! Smetti di sognare e inizia a caffeinarti!

Buongiorno! Preparati, oggi ho intenzione di farti ridere!

Buongiorno! Non dimenticare di fare un abbraccio virtuale al tuo caffè!

Buongiorno! Se oggi la vita ti sembra difficile, ricorda che il caffè ha il potere di risolvere tutto!

Buongiorno! Non importa quanto sia grigia la giornata, illuminala con il tuo sorriso!

Buongiorno! Prendi un respiro profondo e inizia a ridere… e poi un caffè, ovviamente!

Buongiorno! A volte basta un sorriso per cambiare il mondo!

Buongiorno! Fai la tua mossa oggi, come un ninja del caffè!

Buongiorno! La vita è un viaggio: non dimenticare di acquistare un caffè lungo il cammino!

Buongiorno! Abbraccia la giornata come faresti con un buon libro!

Buongiorno! Oggi è un giorno di avventure e, sperabilmente, una fetta di torta!

Buongiorno! Non dimenticare: il miglior modo per iniziare la giornata è con un sorriso e una merenda!

Buongiorno! Ricorda di essere straordinario, come il tuo caffè del mattino!

Buongiorno! Se possono farlo i gatti, puoi farlo anche tu: dormi e poi mangia!

Buongiorno! Non essere mai come la panna montata: stai sempre in cima!

Buongiorno! Sta arrivando un giorno fantastico, pronto a ricevere ogni tua energia!

Buongiorno! Non dimenticare di aggiungere un pizzico di follia alla tua giornata!

Buongiorno! Siamo nel 2024, quindi non dimenticare di aggiornare il tuo sorriso!

Buongiorno! Spero che il tuo caffè sia caldo e la tua giornata sia fantastica!

Buongiorno! Oggi è un’opportunità per brillare, come una stella in un cielo scuro!

Buongiorno! Non è giorno di pioggia, è solo il cielo che fa una doccia!

Buongiorno! Oggi è un giorno da coccolare e un po’ da ridere!

Buongiorno! Preparati per oggi, come un avvocato si prepara per una causa importante!

Buongiorno! Un giorno senza caffè è come un aeroporto senza voli: noioso!

Buongiorno! Desidero che tu abbia più successi di un panda che mangia bambù!

Buongiorno! Smetti di sognare e inizia a viaggiare… verso la cucina!

Buongiorno! La vita è un dono, anche quando è avvolta in carta da imballaggio!

Buongiorno! Ricorda: il sole sorge sempre, anche dietro le nuvole!

Buongiorno! Non esistono ostacoli, solo opportunità da esplorare!

Buongiorno! Spero che tu trovi tutti i tuoi sogni nei biscotti!

Buongiorno! Buona giornata! Oggi è il giorno giusto per essere felici!

Buongiorno! I sogni sono realizzabili se ti prendi un caffè prima!

Buongiorno! Spero che oggi il tuocaffe sia forte e il tuo giorno fantastico!

Buongiorno! E se la giornata non va come previsto: ci sarà sempre il cioccolato!

Buongiorno! Mettiti comodo, il sole è già in arrivo!

Buongiorno! Se oggi il tuo umore è come il caffè, assicurati che sia forte!

Buongiorno! Non lasciare che la pioggia ti fermi, potresti bagnarti tutto il giorno!

Buongiorno! Oggi è un ottimo giorno per una nuova avventura!

Buongiorno! Spero che le tue unghie siano pronte a scrivere la tua storia!

Buongiorno! Iniziamo la giornata con un “wow” e un sorso di caffè!

Buongiorno! Se il cielo è grigio, aggiungi un pizzico di colore!

Buongiorno! Spero che la tua giornata sia piena di ottime sorprese!

Buongiorno! Inizia la giornata con un sorriso, e tutto il resto seguirà!

Buongiorno! Oggi è il giorno della felicità e del gelato!

Buongiorno! Non lasciare che il malumore ti colga di sorpresa!

Buongiorno! La vita è migliore quando si inizia con un po’ di caffè!

Buongiorno! La colazione è importante, quindi mangia come se ci fosse un concorso!

Buongiorno! Oggi è il momento di brillare, come un diamante!

Buongiorno! Se la vita ti dà limoni, aggiungili al tuo caffè!

Buongiorno! Spero che tu sia pronto per un giorno meraviglioso!

Buongiorno! Inizia la giornata proprio come un eroe di un film d’azione!

Buongiorno! Che i tuoi sogni siano più dolci della marmellata!

Buongiorno! Non preoccuparti, il meglio deve ancora venire!

Buongiorno! Ogni giorno è una nuova avventura!

Buongiorno! L’energia del caffè è una potenza che non deve essere sottovalutata!

Buongiorno! Spero che oggi tu possa ridere un po’ di più!

Buongiorno! I caffè ci uniscono, ed è ora di un incontro!

Buongiorno! Ricorda di mangiare un pezzo di felicità oggi!

Buongiorno! Spero che la tua giornata sia come un selfie perfetto!

Buongiorno! Fallo per te stesso: mangia il tuo dolce preferito!

Buongiorno! C’è sempre un motivo per sorridere, anche nelle giornate nuvolose!

Buongiorno! È un nuovo giorno, preparati a brillare!

Buongiorno! Fai un buon uso del tuo sorriso, è contagioso!

Buongiorno! Ogni giorno è un’opportunità per dire “grazie”!

Buongiorno! Non rinunciare mai a ciò che ti fa brillare!

Buongiorno! Non è troppo tardi per avere un risveglio fantastico!

Buongiorno! La tua giornata può essere sorprendente se ci metti del tuo!

Buongiorno! Riprendi in mano il tuo sogno e preparati a seguirlo!

Buongiorno! Ogni mattina è un nuovo inizio… e un buon caffè!

Buongiorno! Riempi la tua giornata di avventure e risate!

Buongiorno! La vita è un’opera d’arte: colora la tua come vuoi!

Buongiorno! I sogni sono realizzabili, specialmente con il giusto caffè!

Buongiorno! Non c’è niente di meglio di una buona colazione!

Buongiorno!Oggi è la giornata ideale per sorridere e abbracciare il mondo!

Buongiorno! Oggi è il giorno perfetto per dire “Ti voglio bene”!

Buongiorno! Spero che tu possa brillare come una stella!

Buongiorno! Sì, la vita è bella… almeno dopo un caffè!

Buongiorno! Alzati e risplendi come la tua colazione preferita!

Buongiorno! Una tazza di caffè e una fetta di buon umore!

Buongiorno! Prendi un respiro profondo e preparati a conquistare la giornata!

Buongiorno! Anche gli uccelli cantano: ascolta il loro canto di oggi!

Buongiorno! Nella vita puoi sempre scegliere: parti da un sorriso!

Buongiorno! Fai breccia nel giorno con la tua positività!

Buongiorno! La felicità è il miglior accessorio da indossare oggi!

Buongiorno! Se la vita ti dà un pomodoro, fai una salsa!

Spero ti piacciano! Buona giornata! 🌞