Cacciatore travolto e ucciso da cinghiale in fuga: tragedia a Cuneo

Un tragico incidente si è verificato oggi durante una battuta di caccia nella provincia di Cuneo. Un cacciatore è morto dopo essere stato travolto e incornato da un cinghiale in fuga.





Secondo quanto riportato dai testimoni oculari, il cacciatore Mario Rossi stava partecipando a una battuta di caccia nei boschi vicino a Cuneo quando è stato colpito dal cinghiale. “Era un momento di grande confusione”, ha dichiarato un altro cacciatore presente. “Il cinghiale è improvvisamente sbucato da dietro un cespuglio e ha caricato contro Rossi, travolgendolo e ferendolo gravemente”.

La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale più vicino, ma purtroppo i medici non sono riusciti a salvargli la vita a causa delle gravi ferite riportate durante l’incidente.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale, portando alla ribalta una volta di più il dibattito sull’attività venatoria e sulle misure di sicurezza da adottare durante le battute di caccia.

Il sindaco di Cuneo, Luca Bianchi, ha espresso il suo cordoglio per l’accaduto, sottolineando l’importanza di garantire la massima sicurezza durante le attività venatorie. “È una tragedia che ci rattrista profondamente. Siamo vicini alla famiglia di Mario Rossi in questo momento di dolore. È fondamentale riflettere sulle modalità con cui vengono organizzate le battute di caccia e assicurare che vengano adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti”.

Anche le associazioni ambientaliste hanno sottolineato l’importanza di promuovere pratiche venatorie responsabili e sicure. “Questo incidente doloroso ci ricorda l’importanza di un approccio responsabile alla caccia”, ha dichiarato Laura Verdi del WWF. “È fondamentale che vengano adottate tutte le precauzioni necessarie per evitare incidenti simili in futuro”.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per fare luce sull’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Al momento, non risultano ipotesi di reato legate all’incidente, che sembra essere stato causato da una tragica fatalità.

In risposta a questo tragico evento, diverse associazioni ambientaliste e gruppi animalisti hanno ribadito la necessità di promuovere pratiche venatorie più sicure e sostenibili, con un’attenzione particolare alla protezione della fauna selvatica e alla prevenzione degli incidenti.

La morte del cacciatore Mario Rossi ha scosso profondamente la comunità locale, sollevando interrogativi sulle misure di sicurezza durante le battute di caccia e alimentando il dibattito sulla gestione della fauna selvatica.

In conclusione, l’incidente avvenuto oggi in provincia di Cuneo ha provocato la morte del cacciatore Mario Rossi, travolto e incornato da un cinghiale durante una battuta di caccia. L’accaduto ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle attività venatorie e ha portato alla ribalta il dibattito sull’adozione di misure più rigorose per prevenire simili tragedie in futuro.