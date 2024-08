Camaiore, neonata riscontrata positiva alla cocaina: la madre aveva “tirato” anche poco prima della nascita

Un caso allarmante di uso di sostanze stupefacenti in gravidanza ha sollevato preoccupazioni sui danni che possono subire i neonati esposti. La salute della madre è ora in discussione.

Neonati che nascono con sostanze stupefacenti nel sangue rappresentano una gravissima problematica sociale. Recentemente, all’ospedale Versilia di Camaiore, un episodio inquietante ha avuto luogo: una neonata è risultata positiva alla cocaina. La madre, secondo quanto riportato, avrebbe fatto uso di questa sostanza durante la gestazione e avrebbe persino sniffato cocaina pochi istanti prima di partorire, nella speranza di non essere scoperta dal personale medico.





Secondo le informazioni fornite dal Tirreno, la madre ha rischiato la vita durante il parto a causa di un improvviso distacco della placenta, un evento potenzialmente catastrofico che potrebbe essere stato provocato dall’abuso di sostanze. Sebbene la neonata sia risultata positiva alla cocaina, sembra che, fortunatamente, non ci siano effetti gravi sulla sua salute immediata. Tuttavia, l’emergenza ha portato a una segnalazione tempestiva ai servizi sociali del comune in cui vive la madre, attivando le autorità competenti per la salvaguardia della piccola.

La Procura della Repubblica ha inoltre avviato procedure legali, chiedendo al Tribunale per i minorenni di nominare un curatore speciale per la neonata, comportando così la separazione dalla madre. La piccola sarà trasferita in una comunità protetta, dove riceverà assistenza adeguata, e la madre sarà sottoposta a un programma di recupero.

Gli effetti della cocaina su feti e donne incinte

È ben noto che la cocaina ha effetti devastanti sul corpo di chi la consuma, ma il suo impatto sulle donne in gravidanza e sui feti è particolarmente allarmante. Questa sostanza viene metabolizzata più lentamente durante la gravidanza, esponendo il feto a dosi elevate per periodi prolungati. Sebbene gli effetti a lungo termine dell’uso di cocaina durante la gestazione non siano completamente conosciuti, sono emersi risultati studi scientifici preoccupanti.

I bambini nati da madri che consumano cocaina durante la gravidanza possono esperienza una serie di complicazioni, tra cui nati prematuramente e un aumento del tempo di parto. Le gestanti consumatori di tale sostanza possono sviluppare ipertensione, aritmia, ischemia cardiaca, emorragie e, in casi estremi, morte. Per quanto riguarda i feti, gli effetti includono un’ossigenazione inadeguata, mancanza di sostanze nutritive, che possono provocare basso peso alla nascita, microcefalia e anomalie a carico di organi vitali.

In ultimo, tra le conseguenze neurobiologiche più inquietanti, si nota che l’esposizione alla cocaina può portare a anomalie neurocomportamentali nel neonato, inclusi disturbi nelle abilità motorie, nella postura e nelle emozioni. Questo fenomeno riflette un effetto neurotossico sullo sviluppo infantile, evidenziando mentre studi suggeriscono che l’esposizione prenatale alla cocaina può comportare conseguenze durature sul sistema cognitivo e sull’attenzione durante la crescita del bambino.

La storia della neonata all’ospedale Versilia non è solo un caso isolato, ma un campanello d’allarme che richiama l’attenzione su una problematica seria e attuale legata all’uso di sostanze stupefacenti durante la gravidanza e sulla salute dei più vulnerabili.