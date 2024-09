Cambia la gomma sulla corsia d’emergenza della A14: travolto e ucciso da un furgone

Giovanni Corradetti, agente di commercio di 57 anni, originario di Roseto degli Abruzzi e residente a Giulianova, è deceduto ieri mattina, 3 settembre, intorno alle 8:30, lungo l’Autostrada Adriatica A14, nei pressi di Civitanova Marche, in provincia di Macerata.

Incidente fatale sulla A14

Secondo le prime ricostruzioni della polizia autostradale, Corradetti stava guidando in direzione di Ancona quando ha notato un problema alla sua auto. Ha quindi deciso di fermarsi nella piazzola della corsia d’emergenza per cambiare una gomma bucata. Mentre era impegnato nella sostituzione dello pneumatico, è stato travolto da un autocarro Fiat Doblò in transito.

Intervento dei soccorsi

I soccorsi sono stati immediatamente allertati e sul posto sono arrivati i mezzi del 118 e un’ambulanza della Croce Verde di Civitanova. Nonostante i tentativi di rianimazione, per Corradetti non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Indagini in corso

La polizia stradale della sottosezione di Porto San Giorgio sta ancora indagando sulla dinamica dell’incidente. Su disposizione del magistrato, la salma di Corradetti è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Civitanova, dove il medico legale Antonio Tombolini eseguirà l’autopsia.

Il conducente del furgone, come previsto in questi casi, sarà indagato per omicidio stradale.

Su Facebook, il sindaco Jwan Costantini e l’amministrazione di Giulianova hanno espresso il loro cordoglio, ricordando Corradetti “con stima e sincero affetto”. In queste ore di immenso dolore, hanno porso le più sentite condoglianze alla famiglia, stringendosi a loro con profonda tristezza.