“Cambio di rotta su Paolo Del Debbio”. Mediaset, novità in arrivo dalla fine dell’estate: il celebre presentatore al posto di Bianca Berlinguer tutte le sere alle 20 e 30

Il talk show giornalistico di Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio, è stato uno dei programmi più seguiti della scorsa stagione televisiva, con una media di share del 6,30%. I suoi ottimi ascolti hanno portato la rete a richiedere dei raddoppi settimanali, simili a quelli del Grande Fratello. In sostanza, il programma di Del Debbio ha avuto lo stesso impatto su Rete 4 che il Grande Fratello ha avuto su Canale 5. Grazie a questo successo, si prospetta una promozione per Paolo Del Debbio nella prossima stagione televisiva.





Secondo quanto appreso, il giornalista toscano sarà il conduttore del programma giornalistico dell’access prime time di Rete 4 a partire dal prossimo mese di settembre. Nonostante questo nuovo impegno, Del Debbio continuerà a condurre il suo Dritto e rovescio nella prima serata del giovedì su Rete 4.

D’altra parte, non ci sono conferme riguardo al futuro di Bianca Berlinguer e del suo programma Prima di domani. Si ipotizza che Mediaset possa offrirle un altro spazio televisivo, forse quello precedentemente occupato da Paolo Del Debbio nel raddoppio domenicale del suo programma.

In conclusione, la decisione di Mediaset di designare Paolo Del Debbio come conduttore dell’access informativo di Rete 4 è un riconoscimento meritato per la professionalità di un giornalista schietto e competente.