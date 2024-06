Camilla Suozzi, una ragazza di 14 anni, è scomparsa da una settimana. L’ultima volta è stata vista vicino alla stazione, quindi si pensa che potrebbe essere salita su un treno

La quattordicenne Camilla Suozzi è scomparsa da Pianoro, Bologna, dal 22 giugno. Ultime segnalazioni a Bologna potrebbero indicare un allontanamento volontario.





È scomparsa da quasi una settimana Camilla Suozzi, 14 anni, da quando sabato 22 giugno si è allontanata dalla sua abitazione a Pianoro, in provincia di Bologna, facendo perdere le proprie tracce. La stessa sera, i genitori, preoccupati per la sua incolumità, hanno presentato una denuncia di scomparsa alla polizia.

Da quel giorno, la famiglia non ha avuto più notizie della ragazza. Tuttavia, ci sono stati due avvistamenti successivi alla sua scomparsa: la domenica successiva, Camilla sarebbe stata vista nella zona universitaria di Bologna, mentre martedì è stata avvistata in via de’ Carracci, vicino alla stazione. Non è dunque escluso che possa aver preso un treno per spostarsi.

Le ricerche

La famiglia, per aumentare le possibilità di ritrovare Camilla, si è rivolta all’avvocata Barbara Iannuccelli dell’Associazione Penelope. L’associazione, nota per il suo impegno nella ricerca di persone scomparse, ha immediatamente diffuso una foto della ragazza nella speranza di raccogliere ulteriori segnalazioni da chi potrebbe averla vista.

Camilla è alta circa un metro e 70, ha un piercing al naso e, al momento della scomparsa, indossava una maglia nera e pantaloni scuri. Le forze dell’ordine stanno continuando le ricerche, ma ogni informazione da parte del pubblico potrebbe essere cruciale per ritrovarla.

Dettagli aggiuntivi e appelli

Gli avvistamenti riportati sono stati cruciali per orientare le ricerche. Le autorità hanno intensificato i controlli nelle zone segnalate e stanno monitorando le stazioni ferroviarie nella speranza di intercettare ulteriori movimenti della giovane. La famiglia, disperata, ha lanciato appelli sui social media, chiedendo a chiunque abbia informazioni di contattare immediatamente le forze dell’ordine.

Nel frattempo, l’Associazione Penelope sta lavorando a stretto contatto con la polizia per distribuire volantini con la foto e la descrizione di Camilla in tutta la città di Bologna e nei dintorni. Le scuole e le università sono state coinvolte nella distribuzione delle informazioni, dato che la zona universitaria è uno degli ultimi luoghi dove è stata avvistata.

Collaborazione comunitaria

La comunità di Pianoro e Bologna si è mobilitata per supportare le ricerche. Numerosi volontari si sono offerti di aiutare nella distribuzione dei volantini e nelle ricerche sul campo. Questa mobilitazione collettiva evidenzia l’importanza della collaborazione tra cittadini e autorità in casi di scomparsa.

Possibili sviluppi

L’avvocata Barbara Iannuccelli ha dichiarato che ogni dettaglio, anche apparentemente insignificante, potrebbe rivelarsi fondamentale per ritrovare Camilla. Gli esperti dell’Associazione Penelope sono fiduciosi che, grazie alla collaborazione di tutti, sia possibile riportare la ragazza a casa sana e salva.

Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare le autorità competenti o l’Associazione Penelope. La speranza è che Camilla possa essere ritrovata il prima possibile, mettendo fine all’angoscia della sua famiglia e restituendo serenità alla comunità di Pianoro.