Camionista travolge una mamma 34enne a Milano e si dà alla fuga, arrestato per omicidio stradale

L’incidente è avvenuto l’11 dicembre, intorno alle 9:45, nella zona di Portello a Milano, precisamente all’incrocio tra viale Serra e viale Scarampo. Romero, una donna di 34 anni di origine peruviana, si trovava insieme ai suoi due figli e alla madre. La famiglia stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, con il semaforo verde, quando un camion ha improvvisamente svoltato a destra e l’ha travolta.





Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni, il conducente del camion avrebbe ignorato il semaforo rosso e proceduto ad alta velocità. Dopo l’incidente, l’uomo non si è fermato per prestare soccorso, ma ha continuato la sua corsa uscendo dalla città. Gli agenti della polizia locale di Milano sono riusciti a rintracciarlo poco dopo, fuori dal centro abitato. Ora, il camionista è accusato di omicidio stradale e il fascicolo d’indagine è stato affidato alla pm Paola Biondolillo, della Procura di Milano.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale. Romero, descritta come una madre premurosa e attenta, stava attraversando con i suoi figli piccoli e con la madre al seguito. Fortunatamente, i bambini e la nonna non hanno riportato ferite gravi. In un primo momento si temeva che potessero aver subito qualche contusione a causa dell’impatto o della caduta, ma ulteriori accertamenti medici hanno indicato che sono usciti illesi dall’incidente. Attualmente, i tre si trovano ancora ricoverati presso l’ospedale Niguarda di Milano, sotto osservazione per precauzione.

Il luogo dell’incidente è stato subito transennato per consentire i rilievi del caso. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Dai video sembrerebbe che il camion abbia attraversato l’incrocio nonostante il semaforo fosse rosso per lui, svoltando bruscamente a destra senza accorgersi della presenza della famiglia che stava attraversando sulle strisce pedonali.

Un testimone presente sulla scena ha raccontato: “È stato terribile. Ho visto il camion svoltare senza rallentare e colpire la donna. Non sembrava nemmeno accorgersi di quello che era successo.” Un altro passante ha aggiunto: “Non potevo credere ai miei occhi. Dopo l’impatto, il camionista non si è fermato nemmeno per un attimo.”

La Procura ha disposto ulteriori accertamenti sul mezzo pesante e sul conducente per verificare eventuali irregolarità. Si indaga anche sulla possibilità che l’uomo fosse distratto o sotto l’effetto di sostanze al momento dell’incidente. Intanto, la famiglia di Romero attende risposte e giustizia per quanto accaduto.

La notizia ha suscitato grande indignazione sui social media, dove molti cittadini hanno espresso solidarietà alla famiglia della vittima e chiesto misure più severe per garantire la sicurezza dei pedoni. Numerosi utenti hanno sottolineato come gli incroci della zona siano particolarmente pericolosi e abbiano chiesto interventi urgenti per migliorare la viabilità.

Un residente del quartiere Portello ha dichiarato: “Quell’incrocio è sempre stato problematico. I veicoli spesso ignorano i semafori o non rispettano i limiti di velocità. È ora che le autorità facciano qualcosa.” Anche alcune associazioni locali hanno preso posizione, chiedendo una maggiore presenza di controlli stradali e l’installazione di dissuasori di velocità.