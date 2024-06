Campo estivo diventa luogo di tragedia: bambino di 10 anni precipita in un pozzo d’acqua nel Siracusano e perde la vita

Durante un’escursione organizzata dalla fondazione Anffas, un bambino di 10 anni è caduto in un pozzo artesiano nelle campagne di Palazzolo Acreide, provocando una tragedia che ha scosso l’intera comunità.





Un’escursione organizzata dalla fondazione Anffas di Palazzolo Acreide, una cittadina in provincia di Siracusa, si è trasformata in tragedia. Un bambino di 10 anni è morto dopo essere caduto in un pozzo artesiano durante la gita. L’incidente è avvenuto mercoledì 26 giugno, quando il piccolo, insieme al fratello disabile, stava partecipando all’uscita.

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino si trovava nel garage della sua abitazione quando, per cause ancora in corso di accertamento, è salito sulla copertura del pozzo che ha ceduto sotto il suo peso, facendolo precipitare per circa sette metri in acqua. Il pozzo, profondo 15 metri, era pieno per metà, rendendo impossibile il salvataggio del piccolo. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale e della compagnia di Montella, che hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto. La salma del bambino è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove sarà eseguita l’autopsia per determinare le cause della morte.

L’educatrice della fondazione Anffas, che ha tentato invano di soccorrere il bambino, è stata ricoverata all’ospedale di Siracusa con alcune contusioni. La donna, 54 anni, ha cercato disperatamente di scendere nel pozzo utilizzando una serie di appoggi in mattoni, ma ha perso l’equilibrio. Fortunatamente non è caduta in acqua ed è stata recuperata dai vigili del fuoco.

La Procura di Siracusa ha aperto un’indagine per omicidio colposo. I magistrati stanno cercando di ricostruire esattamente come sia avvenuto l’incidente e hanno disposto il sequestro dell’area. I sommozzatori dei vigili del fuoco sono stati fondamentali nel recuperare il corpo del piccolo, ma tutti i tentativi di rianimarlo sono stati vani.

Lutto Cittadino a Palazzolo Acreide

Il sindaco di Palazzolo Acreide, Beniamino Palmieri, ha proclamato il lutto cittadino per domani, venerdì 28 giugno, in segno di rispetto e solidarietà verso la famiglia colpita dalla tragedia. “Stiamo vivendo una tragedia che ci lascia senza parole e ci getta in uno stato di profondo dolore e di sincera commozione. Tutti abbiamo il dovere di piangere questo bambino che è venuto a mancare così presto,” ha dichiarato il sindaco.

Un’altra Tragedia a Montemarano

Questa tragedia segue un altro tragico evento avvenuto a Montemarano, in provincia di Avellino, dove un bambino di sette anni, Domenico, è morto schiacciato da un pesante tavolo di ferro nel giardino di casa. Il piccolo stava giocando in attesa dei genitori quando, per cause ancora da chiarire, il tavolo gli è franato addosso. Il sindaco di Montemarano, Beniamino Palmieri, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali, esprimendo il dolore e la solidarietà dell’intera comunità.

Questi tragici eventi hanno sconvolto profondamente le comunità locali, lasciando un segno indelebile nei cuori di tutti.