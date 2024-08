Carini si ritira contro Khelif, i commentatori della Rai esprimono dissenso: si tratta di una situazione poco dignitosa. Nasce così una polemica

Una presa di posizione, sicuramente una brutta figura. Il commento della Rai è nuovamente al centro delle polemiche. Questa volta, l’attenzione è rivolta alle affermazioni del giornalista Davide Novelli e dell’ex pugile Francesco Damiani, i quali seguono il pugilato per la Rai durante le Olimpiadi. Il loro commento sul match tra Angela Carini e Imane Khelif ha suscitato discussioni, ma i due commentatori non riescono a evitare le critiche.





Riterrei che i due commentatori potrebbero salire sul ring a provare al posto di Carini. I miei complimenti alla Rai per averli assunti

Cosa hanno detto Novelli e Damiani

Cosa sta succedendo, commentano quando Angela Carini decide di ritirarsi. L’atleta algerina l’ha appena colpita con un pugno al mento, portandola a fermarsi. Mi fa troppo male, dirà in seguito davanti alle telecamere. Sembra più un abbandono contestato, un gesto di protesta, affermano, mentre la poliziotta discute con il suo allenatore e grida: Fa malissimo. Di tutti i finali, questo è l’ultimo che ci aspettavamo, continuano, sembra una presa di posizione che non comprendiamo. Non è una bella figura, assolutamente. E infine il commento deciso: ci dissociamo.

Le polemiche

Il commento di Novelli e Damiani è immediatamente diventato oggetto di discussione sui social, generando diverse reazioni avverse. Inadeguati, la brutta figura è la vostra, dovevate stare al suo posto per dire queste cose, sono alcune delle affermazioni. Tuttavia, vi sono anche critiche nei confronti dell’atleta italiana: Ridicola, ha fatto una scenata, si legge.