Carla Accardi, chi è la moglie di Gianna Nannini: età, lavoro e figli

Gianna Nannini, icona della musica rock italiana, condivide la sua vita con due grandi amori: la moglie Carla Accardi e la figlia Penelope. Mentre i fan attendono con trepidazione il suo ritorno sul palco di Sanremo 2024, esploriamo più a fondo la vita personale della rocker, che si arricchisce della presenza di Penelope e Carla, pilastri della sua felicità.





Penelope, oggi quasi quattordicenne, è frutto dell’amore condiviso tra Gianna Nannini e la sua compagna di lunga data, Carla Accardi. La coppia, unita da un legame profondo e duraturo che supera i quarant’anni, ha consolidato la propria unione attraverso un rito civile celebrato in gran segreto, vivendo tra Londra e la Toscana. La decisione di accogliere Penelope nella loro vita è arrivata dopo un percorso non privo di ostacoli, segnato da tre aborti che hanno profondamente toccato la vita della cantante.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Gianna Nannini ha aperto il suo cuore riguardo al rapporto con Carla e Penelope, esprimendo una fiducia incondizionata nei confronti della moglie: “Conosco Carla da quarant’anni, e ho in lei totale fiducia. Se non ci fosse Penelope, mia figlia, non avrei mai fatto questo passo decisivo. Ma se mi succede qualcosa, Penelope per la legge italiana non avrebbe nessuno. In Inghilterra Carla la può adottare”, ha spiegato la rocker, evidenziando la motivazione dietro la loro scelta di vita a Londra.

Il Matrimonio tra Gianna Nannini e Carla Accardi

L’unione tra Gianna Nannini e Carla Accardi è stata caratterizzata da discrezione e intimità, lontana dai riflettori del gossip. Il loro matrimonio, celebrato in segreto, ha rappresentato un momento di profondo impegno reciproco, mantenuto riservato per preservare la loro privacy. Dopo il matrimonio, le due si sono trasferite a Londra, in una suggestiva abitazione nel quartiere di Kensington, dove tutt’oggi risiedono con Penelope. La scelta di vivere nel Regno Unito è stata guidata anche da considerazioni pratiche legate al benessere di Penelope, in quanto in Italia, in assenza di Gianna, la bambina si troverebbe priva di un genitore legalmente riconosciuto, mentre in Inghilterra Carla ha la possibilità di adottarla legalmente.

Gianna Nannini ha vissuto il sogno della maternità a 54 anni, un desiderio realizzato grazie al sostegno incondizionato di Carla. La nascita di Penelope è stata descritta da Gianna come la semina di un giardino che finalmente ha fiorito, dopo anni di tentativi e speranze. “Mettendola al mondo è come se avessi seminato un giardino: ci ho provato e riprovato, e quando avevo perso ogni speranza, lei è arrivata. Ho pianto due giorni, prima di dire finalmente ci siamo. Ero invasa di emozione e di commozione”, ha raccontato la cantante, condividendo la profonda emozione provata all’arrivo di Penelope.

La storia di Gianna Nannini, Carla Accardi e Penelope è un racconto di amore, fiducia e rinnovamento, una testimonianza della forza dei legami familiari che trascendono le convenzioni e si radicano nel profondo affetto reciproco. Mentre Gianna si prepara a calcare nuovamente il palco di Sanremo, la sua vita fuori dalla scena musicale continua a essere una fonte d’ispirazione, celebrando l’amore in tutte le sue forme.