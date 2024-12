Carlo Conti e il team di Sanremo 2025, dal rientro di Geppi Cucciari alla possibilità di Selvaggia Lucarelli

Con l’attesa edizione del Festival di Sanremo 2025 ormai alle porte, cresce l’interesse per gli eventi che precedono la kermesse musicale più famosa d’Italia. Il 18 dicembre, su Rai1, verrà trasmessa in prima serata la finale di Sanremo Giovani, condotta da Carlo Conti, affiancato da Alessandro Cattelan. Durante questa serata speciale, Conti presenterà i 30 artisti in gara, già annunciati il 2 dicembre, rivelando anche i titoli delle canzoni che ciascuno di loro proporrà sul prestigioso palco dell’Ariston.





Il fermento attorno al Festival non si esaurisce qui. Sebbene il nome del co-conduttore della serata finale sia già noto, ossia Alessandro Cattelan, rimane ancora un alone di mistero sui volti che accompagneranno Conti nelle altre serate della manifestazione. Il direttore artistico ha promesso che svelerà i nomi nelle settimane a venire, sebbene non sia ancora chiaro quando e in che modo avverrà l’annuncio. La modalità di comunicazione potrebbe infatti segnare un cambio di approccio rispetto al modello adottato da Amadeus, che aveva scelto il Tg1 come canale privilegiato per i suoi annunci, centralizzando così l’informazione sul festival.

Fino ad oggi, Carlo Conti ha seguito una linea simile a quella del suo predecessore, ma non è escluso che per gli ultimi annunci possa optare per un ritorno alle pratiche del passato. Nelle edizioni del festival del decennio scorso, Conti aveva scelto di rivelare i nomi dei co-conduttori e delle co-conduttrici attraverso conferenze stampa tenute direttamente a Sanremo. Alcuni ricorderanno l’arrivo a sorpresa di personalità come Gabriel Garko, Madalina Ghenea e Virginia Raffaele nel 2016. Non è da escludere che si possa tornare a quella modalità, anche se lo stesso Conti non ha ancora chiarito se sarà accompagnato da uno o più personaggi per serata o se ci sarà un cast fisso.

Nel frattempo, le ipotesi sui possibili co-conduttori continuano a circolare. Tra queste, si era parlato della possibilità di vedere grandi volti della fiction Rai come Alessandro Gassmann e Serena Rossi, ipotesi però smentita da fonti Rai a Fanpage. Tuttavia, due nomi sembrano emergere con una certa insistenza: quello di Geppi Cucciari, nota conduttrice su Rai3 con “Splendida Cornice”, e quello di Selvaggia Lucarelli, figura ormai consolidata di “Ballando con le Stelle”. Entrambe potrebbero portare sul palco dell’Ariston una presenza carismatica e capace di alimentare dibattiti e polemiche, elementi che hanno sempre fatto parte della ricetta sanremese.

La presenza di Geppi Cucciari potrebbe rappresentare un ritorno significativo, dato che sono passati 13 anni dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo al fianco di Gianni Morandi. La sua esperienza e il suo umorismo potrebbero aggiungere una nota di freschezza alla manifestazione. D’altra parte, Selvaggia Lucarelli, con la sua capacità di attrarre attenzione mediatica e generare discussioni, potrebbe rivelarsi una scelta strategica per mantenere alto l’interesse del pubblico.