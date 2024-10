Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi avrebbero celebrato 10 anni di matrimonio, la dedica: “Nel mio cuore”

Venerdì 4 ottobre 2024 avrebbe segnato il decimo anniversario di matrimonio tra Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi, un momento significativo che viene onorato con amore e ricordi. Mantovan condivide sui social una tenera foto delle loro nozze, accompagnata da una dedica commovente in memoria del conduttore scomparso nel 2018.





La dedica di Carlotta Mantovan per l’anniversario di matrimonio con Fabrizio Frizzi: “Sempre nel mio cuore”

Il ricordo dell’amore con Fabrizio Frizzi è vivo in Carlotta Mantovan che, nel giorno dell’anniversario di matrimonio con il conduttore, pubblica una foto delle loro nozze. Nell’immagine Fabrizio Frizzi la prende in braccio ed entrambi appaiono sorridenti. A corredo dello scatto un semplice ma toccante messaggio: “Dieci anni ieri. Sempre nel mio cuore”. Nei commenti al post spunta anche quello di Bianca Atzei, che scrive: “Splendidi, sempre e per sempre”.

La Storia d’Amore tra Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi

L’amore tra Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi ha avuto origine a Miss Italia del 2001, dove lei ha raggiunto il secondo posto. I due sono stati fidanzati per dodici anni, coronando la loro storia con il matrimonio nell’ottobre del 2014. Pochi mesi prima era nata la figlia Stella. È stata Carlotta Mantovan a comunicare la notizia della morte di Fabrizio Frizzi, avvenuta nel 2018 a causa di un’emorragia cerebrale. Da quasi due anni, Mantovan ha un nuovo compagno, ma resta molto riservata sulla sua vita privata. Ha scelto di vivere lontano dai riflettori, trasferendosi in Francia, dove vive insieme a sua figlia in una cittadina nel nord del Paese.

Recentemente, sul settimanale Chi sono apparsi alcuni scatti di Carlotta mentre passeggiava per le strade di Roma insieme al suo fidanzato, di cui non è nota l’identità, a Stella e al loro cagnolino. In un’intervista a Oggi, Mantovan ha raccontato: “Mi dedico a dare una mano agli abitanti del villaggio. Cerco di fare cose utili”.

In conclusione, l’amore tra Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi rimane vivo nei cuori di coloro che li hanno conosciuti e ammirati. La loro storia continua a ispirare e a lasciare un’impronta duratura nell’animo di chi li ha amati e apprezzati.