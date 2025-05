È morto a 35 anni l’Hulk russo: “Mi sono pentito troppo tardi, non fate il mio errore per 5 centimetri”

Il mondo del culturismo è stato scosso dalla notizia della morte di Nikita Tkachuk, noto come l’Hulk russo, all’età di 35 anni. L’atleta, celebre per la sua stazza imponente, ha perso la vita a causa di una grave insufficienza d’organo, conseguenza diretta dell’uso prolungato di Synthol, una sostanza chimica utilizzata per aumentare artificialmente il volume muscolare. La sua storia è stata seguita con attenzione negli ultimi anni, soprattutto per il suo pentimento pubblico e i suoi appelli ai giovani a evitare simili pratiche.





Nikita Tkachuk, originario della Russia, aveva iniziato la sua carriera nel bodybuilding in giovane età, raggiungendo risultati straordinari. A soli 21 anni aveva conquistato il titolo di Maestro dello Sport in Russia, dimostrando un talento eccezionale. Tra i suoi record figurano sollevamenti impressionanti: 350 kg nello stacco da terra, 360 kg nello squat e 210 kg nella distensione su panca.

Nonostante i successi sportivi, Tkachuk desiderava spingersi oltre i limiti naturali del corpo umano. Secondo quanto riportato dal “The Sun”, l’atleta aveva deciso di utilizzare Synthol per aumentare ulteriormente la massa muscolare, anche sotto la pressione degli sponsor. Questa scelta, però, ha avuto conseguenze devastanti per la sua salute. Dopo aver firmato un contratto con un’azienda farmaceutica per promuovere i suoi prodotti, l’uso prolungato della sostanza chimica ha causato gravi problemi fisici: danni ai polmoni, sarcoidosi, depositi di calcio nei reni e nei muscoli. Questi effetti collaterali hanno richiesto numerosi interventi chirurgici e un drastico peggioramento delle sue condizioni generali.

Nonostante le difficoltà, Tkachuk non si è mai arreso. Ha cercato di riprendere gli allenamenti e ha condiviso pubblicamente le sue esperienze e i suoi problemi di salute attraverso i social media. In una delle sue dichiarazioni, ha raccontato: “Tre operazioni alle spalle, anemia, insufficienza renale, molti amici con complicazioni, ma continuiamo a lavorare.” Il suo coraggio nel parlare apertamente delle conseguenze delle sue scelte ha attirato l’attenzione e il rispetto di molti.

Nel corso degli anni, Tkachuk ha espresso il suo rammarico per le decisioni prese in passato. In un post sui social media, ha scritto: “Vi consiglio di ripensarci, di soppesare tutto, di rifletterci. Non capisco… Beh, se il vostro braccio è di 45 o 50 cm, cosa cambierà nella vostra vita? Perderete molta salute. Non ne vale la pena. Se potessi tornare al 2015-2016, non lo farei. Ho rovinato la mia carriera sportiva.”

La tragica storia di Nikita Tkachuk rappresenta un monito per tutti coloro che desiderano ottenere risultati rapidi e innaturali nel mondo dello sport. La sua vicenda evidenzia i rischi legati all’uso di sostanze illecite e sottolinea l’importanza di perseguire obiettivi sportivi in modo sano e naturale.

Con la morte di Tkachuk, il mondo del bodybuilding perde non solo un atleta talentuoso ma anche una voce che aveva cercato di sensibilizzare le nuove generazioni sui pericoli derivanti da pratiche scorrette. La sua eredità rimane un esempio sia dei traguardi raggiungibili con il duro lavoro sia delle conseguenze devastanti che possono derivare da scelte sbagliate.