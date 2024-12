“Carognata contro Shaila”. Messaggio aereo non visto al Grande Fratello: fan in rivolta

Un messaggio d’incoraggiamento destinato a Shaila Gatta non raggiunge la ballerina: accuse e polemiche contro il reality.





La permanenza di Shaila Gatta nella casa del Grande Fratello non sta attraversando un periodo facile. L’ex velina di Striscia la Notizia è apparsa visibilmente provata dopo la fine della relazione con Lorenzo Spolverato, conclusasi di recente all’interno del reality. La ballerina, che ha mostrato fragilità emotive nei giorni successivi, ha ricevuto il sostegno degli altri concorrenti, ma anche il pubblico ha voluto manifestarle affetto con un gesto speciale: un messaggio aereo.

Il messaggio, carico di incoraggiamento, avrebbe dovuto rappresentare un momento di conforto per la concorrente. Tuttavia, un imprevisto ha impedito a Shaila di vederlo, scatenando un’ondata di polemiche tra i fan del programma.

Per manifestare il loro supporto, alcuni sostenitori di Shaila hanno deciso di inviare un messaggio aereo sopra la Casa del Grande Fratello. Lo striscione riportava le parole: “Da sola vali di più”. Tuttavia, il gesto ha avuto un epilogo inaspettato: nel momento in cui l’aereo sorvolava la Casa, tutti i concorrenti si trovavano a tavola per il pranzo, e nessuno ha segnalato l’arrivo del messaggio a Shaila.

La mancata ricezione del messaggio ha fatto infuriare i fan, molti dei quali hanno espresso il loro disappunto sui social. Un utente su X ha commentato: “Non avvisare la casa dell’aereo è una carognata! Ma scusate, la gente spende un sacco di soldi e loro neanche lo vedono? Assurdo”. La polemica si è presto estesa, con numerosi spettatori che hanno accusato il programma di poca attenzione verso questi gesti di affetto da parte del pubblico.

Episodi simili si sono già verificati in questa edizione del reality. Pochi giorni fa, un altro messaggio aereo destinato a Helena Prestes non ha raggiunto la destinataria. Lo striscione, che riportava il messaggio “Da fuori si vede tutto”, era stato inviato in un momento di forte tensione tra Helena e un’altra concorrente, Jessica Morlacchi. Anche in quell’occasione, i concorrenti erano impegnati all’interno della Casa e non hanno potuto vedere il messaggio.

Nonostante la delusione, i fan di Shaila Gatta non si arrendono. Alcuni sostenitori hanno già iniziato una raccolta fondi per inviare un nuovo messaggio aereo che possa raggiungere la ballerina in un momento più opportuno. Nel frattempo, molti si interrogano sulla gestione di questi episodi da parte del programma, sottolineando l’importanza di valorizzare il legame tra i concorrenti e il pubblico.

Shaila, ignara di quanto accaduto, continua il suo percorso nella Casa, mentre il pubblico spera che il prossimo tentativo di incoraggiarla abbia un esito diverso. Il Grande Fratello, ancora una volta, si conferma un terreno di emozioni e polemiche, in grado di coinvolgere il pubblico anche al di fuori delle dinamiche del gioco.