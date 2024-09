Caterina Balivo travolta dalle emozioni: una telefonata in diretta sorprende la conduttrice che ricorda un’amica speciale nel giorno del suo compleanno

Caterina Balivo, nota figura della televisione italiana, ha recentemente espresso il suo disappunto nei confronti dei collaboratori di Rai. La conduttrice, infatti, sta vivendo un periodo particolarmente difficile, iniziato con un brutto episodio che l’ha colpita durante l’estate. Nel mese di luglio, la sua abitazione è stata svaligiata da dei ladri, causando danni per un totale di 300mila euro, una situazione che ha lasciato un segno profondo.





Dal punto di vista lavorativo, le cose non sembrano andare meglio per la Balivo. La prima puntata della nuova stagione di “La volta buona”, che si propone come erede del noto programma “Vieni da me”, ha registrato una media di 1,2 milioni di telespettatori e uno share del 10,5%. Caterina ha dovuto cedere il passo nelle classifiche di ascolto alle soap opere di Canale 5 e, con il ritorno di “Uomini e Donne”, la situazione è destinata a complicarsi ulteriormente.

Nella puntata di martedì 17 settembre, un evento inaspettato ha scosso il programma. La Balivo ha ospitato Patrizio Rispo, noto per il suo ruolo di Raffaele Giordano in “Un posto al sole”, quando è giunta una telefonata da una persona a lei molto cara.

“Caterina, sono io, Valentina…”, ha esordito l’amica, dando vita a una vera e propria “carrambata”. Risate in studio e poi la “frecciatina” da parte di Valentina, che le ha rinfacciato gentilmente: “Caterina, oggi è il mio compleanno. Da 20 anni te lo dimentichi. Puoi finalmente farmi gli auguri in diretta?”.

Caterina, visibilmente emozionata, ha riconosciuto la verità: “Sì, ci conosciamo da 20 anni e lo sai che non sono molto brava con le date. Ma hai fatto bene a chiamarmi: tanti auguri!”. Poco dopo, ha rivolto la sua attenzione ai collaboratori, convinta che dietro questa sorpresa ci fosse la loro mano: “Questi autori devono giustificarsi per molte cose…”. Così, tra emozioni e risate, la puntata ha preso una piega inaspettata, regalando un momento di autentica convivialità sia in studio che tra il pubblico a casa.