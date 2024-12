Cher, 77 anni, spiega perché preferisce uscire con uomini più giovani

La cantante e personalità televisiva americana Cher, 77 anni, ha recentemente condiviso i suoi pensieri su perché preferisce uscire con uomini più giovani. Famosa per incantare il pubblico di tutto il mondo, il fascino e l’arguzia di Cher continuano a conquistare i cuori.





La dichiarazione schietta di Cher riguardo alle sue preferenze in campo sentimentale ha suscitato interesse, grazie alla sua onestà rinfrescante. Durante una partecipazione al The Jennifer Hudson Show, la cantante di Believe ha parlato del suo passato romantico. Ha anche raccontato un incontro sorprendente con nientemeno che il Re del Rock and Roll, Elvis Presley, confessando di aver rifiutato le sue avance a causa della sua timidezza.

“Era perché ero nervosa, e conoscevo le persone che gli stavano intorno, e non che fossero persone cattive, è che ero un po’ nervosa per la sua reputazione e intendo dire, ‘Sono davvero timida quando non lavoro e un po’ timida con gli uomini,’” ha detto.

Non è sorprendente, vista la sua statura iconica? Oggi, però, è felicemente fidanzata con l’executive discografico Alexander ‘AE’ Edwards, che ha 39 anni in meno di lei. La leggendaria cantante ha rivelato di preferire gli uomini più giovani perché sono più aperti a donne forti e indipendenti come lei.

“Preferisco uscire con uomini di generazioni più recenti, che ‘sono stati cresciuti da donne come me’ e quindi non avevano paura di me,” ha aggiunto, “E la ragione per cui sono con uomini giovani è che gli uomini della mia età o più grandi – beh, ora sono tutti morti.”

“Ma prima non lo facevano mai, avevano sempre paura di avvicinarsi a me,” ha concluso.

Tuttavia, Edwards non si adatta esattamente a questo modello. La loro relazione è stata una montagna russa da quando sono stati collegati romanticamente nel 2022 dopo essersi incontrati alla Settimana della Moda di Parigi. Anche se hanno attraversato un periodo difficile nel maggio 2023, sembra che la coppia di superstar abbia risolto i loro problemi e stia ancora andando forte a settembre 2023.

La cantante ha espresso apertamente il suo affetto per il 38enne, sottolineando che il suo senso dell’umorismo, tra le altre qualità, la tiene affascinata.

“È gentile, intelligente, esilarante… e ci baciamo come dei teenager,” ha detto Cher rispondendo a una domanda di un fan sui social media.

Inizialmente, i fan avevano espresso preoccupazioni per la nuova storia d’amore di Cher, specialmente dopo aver appreso che il produttore era stato infedele alla sua ex, Amber Rose, con cui ha un figlio di nome Slash Electric Alexander Edwards.

Tuttavia, la 77enne ha rassicurato tutti con il suo stile iconico.

“Sono innamorata, non accecata dall’amore,” ha dichiarato.