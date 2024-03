Chi è Ayle: nome vero, fidanzata, nazionalità e dove vive l’ex cantante di Amici

Ayle è entrato nel talent di Canale 5 Amici dove ha cantato il suo singolo Allergica alle Fragole. Scopriamo i suoi segreti e il significato della canzone.

Chi è Elia Flagella e perché ha scelto Ayle come nome d’arte

Elia Flagella, in arte Ayle, è uno dei concorrenti che si è guadagnato un posto nel cuore del famoso talent show Amici, edizione 2023. Nato a Livorno nel 2004, Elia ha un background eterogeneo che spazia dalla musica alla vita di mare. La sua città natale, nota per i suoi caratteristici lidi e baretti, lo ha visto crescere e formarsi professionalmente come barman e bagnino, professioni che lo hanno tenuto a stretto contatto con la sua terra e la gente.





La passione per la musica lo ha condotto a frequentare il Conservatorio, dove ha imparato a suonare diversi strumenti. Questa esperienza formativa si è interrotta durante le scuole medie, periodo in cui ha dato spazio allo sport, per poi ritornare a pieno titolo nel mondo della musica.

La scelta del nome d’arte Ayle, che nella cultura turca significa “luce lunare”, sembra riflettere una dimensione poetica e internazionale, anche se il cantante non ha ancora chiarito l’origine di questa scelta.

La carriera musicale di Ayle e l’inedito “Allergica alle fragole”

Nonostante la sua giovane età, Ayle ha già fatto passi significativi nel campo discografico. A 19 anni, ha rilasciato tre singoli che mostrano chiaramente la sua identità musicale, orientata verso un genere rap-rock e impreziosita dall’uso di chitarre elettriche. Il 2023 ha segnato un altro traguardo importante: la firma con la Carosello Records e il debutto sulle piattaforme streaming con il brano “Attenzione”, che ha raggiunto i 14mila stream.

Il suo repertorio si è arricchito con i singoli “Che cazzo stai facendo” e “Chiamami”, questo ultimo un tentativo di hit estiva. Nel contesto di Amici, ha presentato il suo inedito “Allergica alle fragole”, una canzone che ha destato curiosità e interesse tra pubblico e giuria.

Il percorso di Ayle ad Amici 2023

La partecipazione di Ayle ad Amici non è stata priva di colpi di scena. La sua entrata nel talent show è stata resa possibile grazie al ritiro di un altro concorrente, Ezio Liberatore, per decisione dell’insegnante Anna Pettinelli. Durante la sua audizione, Ayle ha esposto tutto il suo talento, prima con “Allergica alle fragole” e poi con una cover di “Un tempo piccolo” di Franco Califano, confermando così la sua presenza nel programma. Nonostante un’iniziale inadeguatezza nel contesto televisivo, le sue qualità vocali e la sua personalità hanno convinto tutti della sua potenzialità.

Ayle vive ancora la sua vita a Livorno, dove continua a coltivare la sua arte tra mare e musica. Il giovane cantante, per quanto riguarda la vita privata, non ha ancora reso note eventuali storie sentimentali, lasciando intendere di essere focalizzato sulla sua carriera artistica.

Il significato dietro la canzone “Allergica alle fragole” rimane un interessante mistero da scoprire, poiché il brano si presta a diverse interpretazioni, sia letterali che metaforiche, e sembra riflettere una sensibilità artistica matura e consapevole.