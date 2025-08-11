Bimbo di 4 anni muore per colpo di calore: era uscito di casa mentre i genitori dormivano ed entrato in auto





Un tragico episodio ha sconvolto la comunità di Olmedo, in Sardegna, dove un bambino di 4 anni ha perso la vita in seguito a un colpo di calore. Il piccolo, che si trovava in vacanza con la famiglia proveniente dalla Romania, è deceduto questa mattina presso il Policlinico Gemelli di Roma, dove era stato trasferito in condizioni critiche dopo un primo ricovero all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.





Secondo le ricostruzioni, il bambino sarebbe uscito di casa approfittando del fatto che i genitori stavano riposando. Dopo aver notato la sua assenza, la madre e il padre hanno immediatamente avviato le ricerche, trovandolo privo di sensi all’interno della loro auto, parcheggiata sotto il sole. Le alte temperature e l’esposizione prolungata al calore hanno causato danni gravissimi, che si sono rivelati fatali.

Il piccolo è stato subito soccorso dal personale del 118 e trasportato con urgenza al Santissima Annunziata di Sassari, dove le sue condizioni sono apparse critiche fin dal primo momento. A causa della gravità del quadro clinico, si è deciso di trasferirlo al Policlinico Gemelli di Roma nella serata di venerdì per ricevere cure specialistiche presso il reparto di rianimazione pediatrica. Nonostante gli sforzi dei medici, il bambino ha riportato un danno cerebrale irreversibile dovuto al colpo di calore e non è stato possibile salvarlo.

Fonti informate hanno riferito a Fanpage.it che il decesso è stato causato dall’evoluzione negativa del danno cerebrale provocato dall’esposizione prolungata al sole e alle alte temperature. La tragedia ha portato all’apertura di un’inchiesta per accertare le dinamiche dell’accaduto, che sarà ora gestita dalla Procura di Roma per competenza territoriale.

Questo caso solleva nuovamente l’attenzione sui rischi legati alle alte temperature, soprattutto per i bambini, che sono particolarmente vulnerabili ai colpi di calore. Lasciare un veicolo sotto il sole può trasformarlo in una trappola mortale, con temperature interne che possono salire rapidamente a livelli estremamente pericolosi.

La famiglia del piccolo, in vacanza a Olmedo, è sotto shock per quanto accaduto. La comunità locale e le autorità stanno esprimendo vicinanza ai genitori, già profondamente provati dalla perdita. L’episodio serve anche come monito per sensibilizzare sull’importanza della vigilanza costante sui bambini e sui rischi legati alle alte temperature durante i mesi estivi.

La tragedia si aggiunge a una serie di incidenti simili avvenuti negli ultimi anni, che hanno sottolineato la necessità di campagne di informazione e prevenzione per evitare che situazioni del genere si ripetano. Ancora una volta, l’importanza della consapevolezza sui pericoli delle alte temperature viene messa in evidenza.

Il Policlinico Gemelli e l’ospedale Santissima Annunziata hanno fatto tutto il possibile per salvare il bambino, ma purtroppo l’esito è stato drammatico. La comunità medica e giudiziaria continuerà a indagare sull’accaduto per chiarire eventuali responsabilità e prevenire futuri episodi analoghi.



