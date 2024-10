Chi è Claudio Calabi, il manager selezionato da Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha deciso di intraprendere una nuova fase per la sua holding Fenice, nominando un nuovo amministratore unico. Si tratta di Claudio Calabi, un manager di grande esperienza nel panorama imprenditoriale italiano. Questo cambiamento arriva in un momento di difficoltà per il gruppo, e Calabi sembra avere le competenze per guidare il progetto verso un riscatto. Approfondiamo la sua carriera, la vita privata e le curiosità che lo riguardano.





Claudio Calabi: le origini e il percorso professionale

Claudio Roberto Calabi nasce a Torino il 20 aprile 1948. Pur essendo una figura di spicco nel mondo dell’imprenditoria, dettagli sulla sua vita personale e familiare rimangono piuttosto scarsi. Non ci sono informazioni sui suoi genitori o su eventuali fratelli, ma è chiaro che la sua carriera parla per lui.

Calabi ha dimostrato una propensione eccellente per la gestione e la ristrutturazione aziendale. Ha ricoperto ruoli di rilievo in diverse aziende, fungendo da amministratore delegato per entità come RCS Editori, Camuzzi, I Viaggi del Ventaglio e Il Sole 24 Ore. Queste esperienze gli hanno conferito una vasta conoscenza delle dinamiche aziendali e dell’industria editoriale.

Recentemente, Calabi ha attratto l’attenzione come presidente di importanti aziende come Risanamento e Italte, nonché nel consiglio di amministrazione di Milano Santa Giulia. Con la sua vasta esperienza, si è rivelato la figura ideale per aiutare Chiara Ferragni a riportare in auge la sua holding Fenice, colpita da seri problemi economici e d’immagine dopo lo scandalo Balocco del 2023.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Ferragni si prepara a lasciare il suo ruolo di amministratrice delegata, facendo spazio a Calabi, mentre il presidente attuale, Paolo Barletta, potrebbe ritirarsi per consentire una gestione più fluida da parte del nuovo amministratore. Questa manovra strategica mira a garantire che Calabi possa affrontare la situazione economica delle varie società del gruppo e sviluppare un nuovo piano strategico per garantire un recupero definitivo.

In particolare, Calabi si troverà a gestire le questioni relative al bilancio 2023, un tema che ha suscitato tensioni tra i soci. Tra questi, figura Pasquale Morgese, che detiene una quota significativa della società e ha avuto contrasti con Ferragni e gli altri investitori. Calabi avrà il compito di riaprire il dialogo e mettere a punto una strategia che consenta alla Fenice di “risorgere”. La sfida è alta, ma il manager ha dimostrato di avere le capacità necessarie per affrontare questa nuova avventura professionale, anche se i dettagli sui suoi guadagni restano sconosciuti.

La vita privata di Claudio Calabi e curiosità

Per quanto concerne la sfera personale, le informazioni su Claudio Calabi sono scarne. È noto che è sposato e padre di due figlie, ma le informazioni specifiche su di loro e sulla sua vita familiare non sono disponibili. Non si hanno chiari riferimenti su dove risieda attualmente, se ancora a Torino o in un’altra città.

Di seguito, alcune curiosità che riguardano Claudio Calabi:

Ha fatto parte in passato del consiglio di amministrazione di Banca Carige e dell’ospedale San Raffaele, dimostrando la sua versatilità professionale.

È laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Torino, una preparazione che gli ha fornito le basi per una carriera di successo nel mondo della gestione aziendale.

Non è particolarmente attivo sui social media, risultando assente dalle piattaforme più popolari, il che appare in contrasto con le tendenze odierne dei leader d’opinione.