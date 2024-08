Chi è Eleonora Paveri, la giovane di 18 anni che ha tragicamente perso la vita in strada a Pavia dopo una serata con gli amici

Eleonora Paveri è morta a Pavia nella notte tra il 4 e il 5 agosto dopo essere caduta con il monopattino. La 18enne aveva appena passato una serata con alcuni amici, poi ha accusato un malore.





Eleonora Paveri è stata identificata come la 18enne che è morta a Pavia nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto dopo essere caduta con il monopattino. Era conosciuta da tutti come “Sky”, il diminutivo del suo nome su TikTok e Instagram. Una ragazza vivace e simpatica, è deceduta a meno di un chilometro da casa, mentre la sua amica la seguiva. Al momento, gli investigatori hanno escluso che sia stata investita, ma attendono i risultati dell’autopsia e dei test tossicologici per capire cosa sia successo.

La 18enne e la sua amica, che non era ancora maggiorenne, hanno trascorso una serata che gli amici definiscono normale. La comitiva, composta da ragazzi e ragazze di età compresa tra 14 e 21 anni, si era riunita come di consueto per chiacchierare e bere qualcosa. Non si è trattato di una festa privata, come inizialmente si pensava.

Intorno all’1:30, il gruppo si è sciolto e ognuno è tornato a casa. Paveri e la sua amica sono salite su un monopattino, sono passate a casa di Paveri (i genitori erano in vacanza) e hanno continuato il giro.

I soccorsi sono intervenuti in via Bonomi qualche minuto prima delle 2. Alcuni passanti hanno chiamato aiuto dopo aver visto le due ragazze a terra. Come ha comunicato la Questura, le due erano coscienti all’arrivo dei sanitari, ma poco dopo Paveri ha smesso di respirare ed è deceduta al vicino ospedale San Matteo. L’amica non ha avuto gravi conseguenze, ma è ancora ricoverata in osservazione per precauzione.

Sull’asfalto non sono stati trovati segni di frenata, il che ha escluso l’ipotesi di un investimento. È più probabile che il malore abbia colpito Paveri mentre guidava il monopattino. Potrebbe anche essere stata la caduta a influenzare la situazione, con la testa che ha colpito il marciapiede, ma questo è ancora da confermare.