Chi è Gianmarco, il partner e futuro sposo di Paola Caruso

Gianmarco, compagno di Paola Caruso, è stato presentato al pubblico durante l’ultima puntata di Verissimo, dove la showgirl ha annunciato la data delle loro nozze: il 10 luglio 2025. Gianmarco, 53 anni, è padre di un figlio di otto anni nato da una precedente relazione.

Paola Caruso ha rivelato a Verissimo dettagli emozionanti della sua storia d’amore con Gianmarco, sottolineando come si siano conosciuti a Montecarlo. Entrambi si trovavano in hotel con i rispettivi figli quando le loro strade si sono incrociate. Gianmarco, che ha un legame con l’origine della Caruso, ha vissuto una lunga storia con Simona, sua ex compagna e madre di suo figlio.





Chi è Gianmarco, il compagno di Paola Caruso

Le informazioni su Gianmarco, futuro marito di Paola Caruso, sono piuttosto scarne, contribuendo al suo fascino misterioso. Con i suoi 53 anni, Gianmarco è un padre affettuoso di un bambino di otto anni, e ha conquistato il cuore di Michele, il figlio di Paola, che lo chiama ‘papà’. “Vedo in lui tutto quello che ho sempre sognato,” ha dichiarato Paola a Verissimo, mostrando l’impatto positivo che Gianmarco ha avuto sia nella sua vita personale che in quella di suo figlio.

La storia d’amore tra Gianmarco e Paola Caruso

La relazione tra Gianmarco e Paola Caruso è stata caratterizzata da una notevole vicinanza nei momenti difficili. Gianmarco ha affiancato Paola durante la malattia di Michele, come lei stessa ha raccontato in diverse occasioni. “Da sola non ce l’avrei fatta,” ha condiviso Paola, rivelando quanto fosse importante avere un partner che potesse dare sicurezza e supporto a Michele. Questo legame è emerso come fondamentale per entrambi, non solo come coppia ma anche come genitori.

Il 27 ottobre, Paola ha ufficializzato le nozze in diretta, rivelando la data tanto attesa. Il destino li ha uniti in un momento di quotidianità, quando i loro figli hanno iniziato a giocare insieme. “Eravamo entrambi con i nostri bambini, e così è iniziata la nostra storia,” ha commentato Paola, accennando all’importanza dei loro legami familiari.

Proposta di matrimonio avvenuta a Montecarlo.

Data delle nozze: 10 luglio 2025.

Gianmarco ha un figlio di 8 anni da una precedente relazione.

La connessione tra i loro figli ha facilitato l’incontro.

Un legame profondo si è sviluppato attraverso momenti di vulnerabilità.

Paola ha anche condiviso il suo entusiasmo sui social media, postando foto della proposta di Gianmarco, accompagnate dalla didascalia “I said Yes”. Questo gesto ha riunito i due in una celebrazione di amore e nuovi inizi, promettendo un futuro luminoso insieme, non solo come coppia ma anche come famiglia allargata.