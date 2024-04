Chi è Kaze: conosci di più la cantante e attrice di “Call My Agent”, la sua vita e il suo fidanzato

Kaze, una cantante di notevole talento e un’attrice provetta, si è distinta recentemente per la sua interpretazione di Sofia in Call My Agent Italia e per la sua partecipazione all’ultimo Eurovision Song Festival.





Oltre a questo, l’artista sarà prossimamente ospite del programma La Volta Buona, trasmesso da Raiuno a partire dalle 14:00. Durante il programma, Kaze parlerà della sua esperienza, del suo percorso professionale e della sua vita privata con la conduttrice Caterina Balivo. Nata come Paola Gioia Kaze Formisano a Nairobi, Kenya, da madre africana (Burundi) e padre napoletano, Kaze ha trascorso la sua infanzia in Burundi prima di trasferirsi, all’età di appena 11 anni, a Terracina, in Italia. Sin da giovane, Kaze ha sempre coltivato una passione per l’arte, cantando nel coro della sua parrocchia e recitando in una compagnia teatrale per oltre sei anni. Dopo aver conseguito una laurea in Infermieristica a Roma, si è trasferita a Milano per lavorare, occupandosi specialmente di pazienti Covid e emergenze in Pronto Soccorso.

Chi è l’attuale compagno di Kaze?

Kaze, oltre ad aver perseguito la sua carriera in medicina, non ha mai messo da parte la sua primo amore, il mondo dello spettacolo. Grazie al suo talento naturale e ad un solido addestramento, Kaze ha conquistato un ruolo nel primo film di produzione italiana targato Amazon Prime “Anni da cane”, diretto da Fabio Mollo. Ha inoltre partecipato a numerose campagne pubblicitarie, tra cui l’Eni Live Station 2021, e ha interpretato il personaggio principale in vari videoclip musicali. Al di là della musica, Kaze ha fatto nuovamente la sua comparsa sul piccolo schermo in Call My Agent Italia e all’edizione dell‘Eurovision in cui ha annunciato il punteggio dell‘Italia.

Nel 2021 Kaze ha pubblicato due brani, “Lasciami” and “Non c’è spazio per le foto,” entrambi inseriti nel suo album d’esordio, “Ailleurs”. L’anno successivo, Kaze ha collaborato con Margherita Carducci, conosciuta anche come Ditonellapiaga, per rilasciare il singolo “Come fa”. Le canzoni di Kaze, tutte scritte da lei, riflettono una profonda sincerità, un bisogno di libertà e tematiche personali e intimiste. Musica e parole si fondono in melodie con influenze soul, RnB e cantautoriali italiane. Per quanto riguarda la vita amorosa, Kaze ha confessato di essere fidanzata da diversi anni con un uomo napoletano, ma attualmente avrebbe un’altra relazione, di cui non si sa molto.