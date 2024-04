Chi è Leda Distasi? La madre di Luigi Fontana e moglie di Jimmy: ‘Ho scelto io il suo cognome’

Leda Distasi, la madre di Luigi e consorte di Jimmy Fontana, ha vissuto una vita lontana dal firmamento dello spettacolo, malgrado il successo del marito.





Oggi, il figlio del celebre artista – venuto a mancare nel 2013 – farà il suo apparire a La Volta Buona, in diretta dalle 14:00 su Raiuno. Luigi presenterà il libro “Il Mondo Che Sarà“. Leda Distasi, una donna di forte radici lucane, ha dedicato la sua vita a sostenere Jimmy Fontana nel suo percorso artistico nel corso di oltre cinquant’anni, a partire dalla scelta del cognome d’arte, Fontana, preso dalla lista telefonica dopo il loro matrimonio nel 1962 (il suo vero cognome era Sbriccoli).

Luigi Fontana e il ruolo materno nello sviluppo della carriera di Jimmy Fontana

Da questo matrimonio sono nati quattro figli: Luigi, Paola, Roberto e Andrea. Jimmy Fontana in un’intervista rilasciata a Tv 2000 aveva raccontato quanto fosse importante per lui l’equilibrio tra lavoro e famiglia, affermando: “I miei quattro figli sono sempre stati dalla mia parte. Ho cercato di separare il mio lavoro dalla mia famiglia il più possibile, e sono molto orgoglioso della splendida relazione che ho mantenuto con i miei figli grazie allo sport”.

La signora Leda Distasi, moglie di Jimmy Fontana, ha sempre portato avanti una vita molto privata, preferendo creare per se stessa e per i suoi figli una vita lontana dal trambusto dei riflettori, come implicito nelle parole dello stesso Jimmy Fontana in un’intervista sulla TV 2000: “Mia moglie non ha mai voluto esibirsi né far parte del mio mondo dei riflettori, o accompagnarmi in pubblico”. Dopo la morte di Fontana, Leda continua a vivere nel rispetto della sua privacy, impegnata a prendersi cura dei suoi figli e nipoti.