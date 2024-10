Chi è Mariana D’Amico, professionista immobiliare di Casa a Prima Vista

Mariana D’Amico è un’agente immobiliare di Casa a Prima Vista. Insieme a Ida Di Filippo e Gianluca Torre, aiuta a trovare la casa perfetta a Milano per i compratori del programma. Ha 36 anni e vanta più di 15 anni di esperienza nel settore immobiliare, avendo venduto oltre 400 immobili con successo. Dal 2008 gestisce la sua azienda, Patrimoni Real Estate.





Chi è Mariana D’Amico, agente immobiliare di successo e protagonista di Casa a Prima Vista

Mariana D’Amico ha 36 anni, vive a Milano e lavora nel settore immobiliare da quando aveva 16 anni. Nel 2008 ha aperto la sua agenzia, Patrimoni Real Estate, che si trova a Porta Venezia a Milano, ma opera anche a Roma. È diventata nota grazie alla sua partecipazione come agente al programma Casa a Prima Vista, trasmesso su Real Time. In ogni episodio compete con gli altri due agenti, Ida Di Filippo e Gianluca Torre, per cercare di trovare ai compratori la casa dei loro sogni.

La vita privata di Mariana D’Amico, il compagno Samy Beraha e i due figli

Mariana D’Amico è riservata sulla sua vita privata e sul suo profilo Instagram, seguito da 90mila persone, non ci sono foto della famiglia. Si dice che sia legata da circa 10 anni al compagno Samy Beraha ed è madre di due figli maschi. Sul profilo Facebook di Samy, che è un manager, ci sono varie foto di famiglia che mostrano momenti insieme, dai compleanni alle giornate al mare.

Mariana D’Amico, un’autorità del settore a Casa a Prima Vista

Nel programma Casa a Prima Vista, Mariana si fa notare per la sua professionalità e competenza, grazie alla sua lunga carriera e alla vendita di oltre 400 immobili. È un’imprenditrice di successo e una veterana. Come afferma il sito della sua agenzia, ha un’idea chiara della sua attività: “Non mi occupo solo della valorizzazione di casa tua ma anche del tuo investimento.”