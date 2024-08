Chi è Mattia Furlani: a Parigi 2024 dopo aver stabilito il record mondiale under 20 nel salto in lungo

Mattia Furlani è uno dei migliori saltatori del mondo. È il detentore del record under 20 e figlio d’arte. Alle Olimpiadi di Parigi, Furlani cercherà di vincere una medaglia nel salto in lungo e sfidare Tentoglu.





Furlani ha fatto grandi progressi in poco tempo grazie al suo talento e ora ha l’opportunità di raggiungere un grande risultato a soli 19 anni. È figlio di Marcello Furlani, un atleta di salto in alto, e Khaty Seck, una velocista del Senegal. Sua sorella Erika è stata campionessa italiana di salto in alto nel 2017.

Mattia si è fatto notare presto nell’atletica italiana e internazionale. Solo pochi mesi fa ha partecipato alla sua prima finale importante ai Campionati europei indoor di Glasgow 2024, dove ha conquistato la sua prima medaglia. Lì ha affrontato Miltiadis Tentoglu, un campione del salto in lungo, che ha vinto, ma Furlani ha pareggiato nelle misure assolute.

Entrambi hanno saltato 8,22 metri, ma il secondo salto di Tentoglu è stato più lungo (8,19 contro 8,10). Poche settimane fa, ai Europei di Roma, si sono sfidati di nuovo. Tentoglu ha vinto con un sorprendente 8,65, record dei campionati, mentre Furlani ha raggiunto un eccellente 8,38, nuovo record mondiale under 20.

Oggi, Furlani è tra i migliori saltatori in lungo del mondo, è il detentore del record under 20 e potrebbe mettere in difficoltà Tentoglu. In passato, però, la sua carriera avrebbe potuto prendere un’altra direzione. Da bambino, Mattia eccelleva nel salto in lungo e salto in alto e giocava a basket. Nel 2020 ha stabilito i migliori risultati nazionali under 16 sia nel salto in alto che nei 150 metri, prima di abbandonare queste discipline.

Fino al 2022, ha faticato a decidere tra salto in lungo e salto in alto. In Italia ha vinto tutte le gare a cui ha partecipato. Ma il 5 luglio 2022, ai Campionati europei under 18 a Gerusalemme, ha fatto un salto che ha segnato la sua carriera: 8,04 metri nel salto in lungo. Questo è stato un record per i campionati, un miglior personale e un record italiano di categoria. Due giorni dopo, ha vinto anche il salto in alto con 2,15 metri, ma da quel saltò oltre gli 8 metri non si torna più indietro.

La famiglia di Furlani è molto legata all’atletica. Suo padre, Marcello, è specialista del salto in alto con un personale di 2,25 metri, mentre la madre, Khaty Seck, è un’ottima velocista che ora lo allena. Anche sua sorella Erika, nata nel 1996, ha seguito la loro strada, diventando altista con un personale di 1,94 metri.

Cosa può fare Furlani alle Olimpiadi di Parigi 2024? Riuscirà a superare Tentoglu, che ha vinto tutto dal 2018, eccezion fatta per un argento ai Mondiali di Eugene nel 2022 e un decimo posto ai Mondiali di Doha nel 2019? Tentoglu ha costantemente migliorato le sue prestazioni, arrivando a 8,65 metri a Roma, e questo è preoccupante, soprattutto perché il suo picco di forma potrebbe arrivare durante il periodo olimpico.

Se Tentoglu salta a queste misure, è difficile da battere, e Furlani lo sa. Ha tre obiettivi in vista. Il primo è non lasciarsi sopraffare dalla pressione. Furlani ha avuto difficoltà in precedenti competizioni importanti, come ai Mondiali di Budapest 2023, dove è uscito in qualifica.

Questo è normale per un diciannovenne, ma ora Furlani ha le capacità per puntare a una medaglia ed è fondamentale gestire la pressione olimpica. In secondo luogo, deve cercare di migliorare. Saltare vicino agli 8,45 o addirittura vicino agli 8,50 metri non impensierirebbe Tentoglu, ma sarebbe un grande passo avanti per lui.

Il terzo obiettivo è connesso al secondo. Se Furlani raggiunge prestazioni migliori, solo il svizzero Ehammer e i giamaicani Pinnock e McLeod potrebbero metterlo in difficoltà per la medaglia. Quest’anno non si sono visti risultati speciali dai concorrenti americani e altri outsider.