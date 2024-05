Chi è Monica Michielotto, la moglie di Umberto Tozzi: “È stata fondamentale”

Scopriamo chi è Monica Michielotto, la compagna di vita del celebre cantante Umberto Tozzi, con la quale ha condiviso il sacramento del matrimonio per ben quattro occasioni. La loro amore è sbocciato nel 1986 e da allora non si sono mai separati.





Monica Michielotto, l’indissolubile legame con Umberto Tozzi

L’unione tra Umberto Tozzi e Monica è stata celebrata con ben quattro matrimoni distinti. Come dichiarato al Corriere della Sera dal cantante:

“Abbiamo celebrato il nostro quarto matrimonio a Montecarlo, dove viviamo con i nostri due figli da sempre. Mi piacerebbe sposarla per la quinta volta, ma per convincerla devo trovare una location davvero unica”.

All’inizio del loro rapporto, Monica non era particolarmente coinvolta da Tozzi.

“Non ero sicura di lui all’inizio, ma poi non ho potuto fare a meno di innamorarmi”.

Queste erano le parole di Monica, moglie di Umberto Tozzi che oltre a essere la sua compagna in ogni aspetto della vita, è diventata la sua musa. Il cantante ha scritto numerosi successi pensando a lei. Inoltre, Monica è stata al suo fianco durante tempi duri, come la malattia del cantante, come Tozzi ha affermato:

“Durante la mia malattia, mia moglie Monica è stata fondamentale”.

In un’intervista al Corriere della Sera, Tozzi ha dichiarato:

“Situazioni come queste cambiano la tua vita e quella delle persone che ti sono vicine. Ero spaventato, temevo di non essere più capace di esibirmi sul palco. Mia moglie Monica è stata fondamentale, e grazie a lei non mi sono mai arreso. Prima e dopo l’operazione, e durante i trattamenti, che non sono mai facili. Fino a quando non ti succede, pensi che il cancro sia un problema lontano. Ma quando si avvicina a te, tutto cambia”.