Scopriamo chi è Virginia Valente, figlia dell’indimenticabile Anna Marchesini, e il profondo legame che ha condiviso con la madre, attrice e comica iconica.





Chi è Virginia, figlia di Anna Marchesini

La figura di Anna Marchesini, celebre attrice e comica italiana, continua a vivere attraverso la sua unica figlia, Virginia Valente. La madre, nota per la sua carriera brillante nel Teatro e nella televisione, verrà commemorata in una nuova puntata di Techetechetè in onda su Rai1 questa sera, 21 agosto 2024.

Anna, che ha fatto parte del famoso Trio con Tullio Solenghi e Massimo Lopez, era un’artista capace di unire il teatro e la comicità in modi unici e indimenticabili. La sua vita professionale è stata affiancata da un intenso amore, che l’ha portata a diventare madre. Nel 1991, Anna ha sposato l’attore Paki Valente a Parigi, coronando così il loro sogno d’amore con un matrimonio civile. Due anni dopo, nel 1993, è nata Virginia, la cui vita è stata profondamente influenzata dalla straordinaria personalità della madre.

Purtroppo, la felicità durò poco; dopo otto anni di matrimonio, la coppia ha divorziato nel 1999, segnando una rottura dolorosa non solo per i genitori ma anche per la giovane Virginia. Sebbene avesse un legame profondo e simbiotico con la madre, il rapporto con il padre è stato più complicato. Recentemente, Virginia ha sporto denuncia contro Paki Valente, a causa di alcune dichiarazioni contro la madre, ritenute diffamatorie dalla figlia.

Il rapporto tra Virginia e Anna Marchesini

Virginia, che ha deciso di mantenere un profilo riservato e lontano dai riflettori della vita pubblica, ha intrapreso un percorso accademico brillante, laureandosi in Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza di Roma. La sua passione per la scrittura l’ha portata a diventare poetessa, un’attività che ha sempre condiviso con Anna, la quale l’ha incoraggiata a perseguire le proprie aspirazioni artistiche.

In un’intervista rilasciata a La Repubblica nel 2019, Virginia ha parlato del legame speciale con la madre e di come l’eredità di Anna l’abbia profondamente influenzata. “Mia madre mi ha lasciato l’entusiasmo, che lei sapeva riservare ad alcune amicizie. Mi ha regalato l’esclusiva delle sue risate. La confessione che non mi voleva perfetta”, ha dichiarato Virginia, esprimendo la gratitudine per un legame che l’ha arricchita e ispirata.

Virginia ha continuato a descrivere l’amore e l’educazione che ha ricevuto da Anna, dicendo: “Mi ha dato praticamente tutto. Mi ha fatto nascere, crescere, sorridere, mi ha coinvolta in attenzioni, scoperte, vacanze, tuffi, abbracci, discussioni. Mi ha educato alla moralità, alla lettura.” Queste parole non solo catturano l’essenza del loro legame, ma riflettono anche i valori profondi e l’umanità che Anna ha voluto trasmettere alla figlia.

La vita di Virginia, intrisa di esperienze personali e culturali, rappresenta un bellissimo tributo alla madre. Pur vivendo nell’ombra della fama di Anna, Virginia trova il suo percorso unico e significativo, arricchendo il panorama culturale italiano con le sue associazioni e le sue comprensioni delle emozioni e delle esperienze umane.

Oggi, Virginia Valente è un simbolo di continuazione e speranza, portando avanti l’eredità della madre con dignità e passione, mentre crea il proprio spazio nel mondo letterario, un viaggio di cui Anna Marchesini sarebbe sicuramente fiera.