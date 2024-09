Chi era Chiara Jaconis: la giovane turista morta per un tragico incidente ai Quartieri Spagnoli di Napoli?

Chiara Jaconis, una turista di 30 anni originaria di Padova, è deceduta a causa di un incidente avvenuto ai Quartieri Spagnoli di Napoli, dove è stata colpita da un oggetto di pietra caduto dall’alto. La giovane, che era a Napoli per festeggiare il suo compleanno, ha perso la vita dopo tre giorni di ricovero, dal 15 al 17 settembre 2024.





Chiara, al momento della tragedia, stava trascorrendo un weekend nella città partenopea insieme al fidanzato, Francesco, di 29 anni, originario di Bologna. Questo viaggio rappresentava un regalo speciale per il suo trentesimo compleanno. “Era al settimo cielo, perché non era mai stata a Napoli”, ha raccontato il fidanzato a un’intervista del Mattino di Padova. La coppia si stava dirigendo verso la metropolitana, con l’intenzione di prendere un bus navetta per tornare all’Aeroporto di Capodichino, quando sfortunatamente è avvenuto l’incidente.

Il tragico evento si è svolto lungo vico Sant’Anna di Palazzo, dove un pesante oggetto, che potrebbe essere un vaso o una statuetta, è precipitato colpendo Chiara e compromettendo permanentemente la sua vita. A seguito dell’accaduto, la Procura della Repubblica di Napoli ha avviato un’inchiesta per omicidio colposo. Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli e dal commissariato di Polizia di Stato San Ferdinando e Montecalvario, con l’obiettivo di chiarire le circostanze della tragedia e l’identità dell’oggetto che ha causato la sua morte. Si sta cercando di capire se l’oggetto sia caduto a causa del vento o di altri fattori, e nel contempo sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza.

L’amministrazione comunale di Napoli, sotto la guida del sindaco Gaetano Manfredi, ha espresso forte vicinanza alla famiglia di Chiara. L’assessora Teresa Armato si è recata in ospedale per portare conforto ai parenti e manifestare il cordoglio della comunità cittadina.

La giovane Chiara era molto legata alla sua città di origine. Suo padre, originario della Campania, è un noto amministratore di condominio a Padova, dove gestisce importanti edifici nel centro storico. La famiglia di Chiara, da sempre residente a Padova, è ben radicata nella comunità locale, dove la ragazza ha conseguito il diploma presso il Liceo Scientifico “Enrico Fermi”. Ha proseguito i suoi studi ottenendo una laurea in Business Administration all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Circa sei anni fa, Chiara si era trasferita a Parigi, dove ha completato il suo percorso alla ESCP Business School e ha realizzato il suo sogno di lavorare per il prestigioso brand di alta moda Christian Louboutin.

Dopo l’incidente, Chiara è stata assistita tempestivamente da alcuni passanti, tra cui un medico spagnolo e due medici americani, i quali l’hanno aiutata prima dell’arrivo dei soccorsi. Trasportata d’urgenza all’Ospedale Vecchio Pellegrini e successivamente all’Ospedale del Mare, Chiara è stata operata, ma purtroppo le sue condizioni sono rimaste critiche. La giovane ha combattuto per la vita, ma è deceduta il 17 settembre 2024, dopo aver lottato per oltre 48 ore.

Le forze dell’ordine stanno continuando la loro ricerca per identificare il palazzo dal quale è caduto l’oggetto fatale. Al momento, le supposizioni variano tra un vaso di pietra e una statuina, come un diffusore di profumi o una scultura etnica a forma di elefante in stile egizio. La polizia scientifica ha effettuato sopralluoghi nella zona per raccogliere prove e chiarire la dinamica dell’incidente.