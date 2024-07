Chi era Clelia Ditano, la giovane di 25 anni deceduta nel tragico incidente dell’ascensore a Fasano: l’ultimo post su Instagram poche ore prima della tragedia

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Fasano, in provincia di Brindisi, con la morte di Clelia Ditano, una giovane donna di 25 anni. L’incidente è avvenuto in una palazzina di proprietà di Arca (Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare) Nord Salento, situata in via Piave.Secondo le prime ricostruzioni, Clelia si trovava al quarto piano dell’edificio e stava chiamando l’ascensore. Quando ha aperto la porta, però, la cabina non era presente e la ragazza è precipitata nel vuoto, schiantandosi sul tetto dell’ascensore fermo al primo piano. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco per recuperare il corpo della giovane e i carabinieri della compagnia di Fasano per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.





Chi era Clelia Ditano: una ragazza amata e rispettata dalla sua comunità

Clelia era una ragazza molto conosciuta e apprezzata nella sua comunità. Lavorava presso diversi B&B della zona, occupandosi delle pulizie, ed era nota per la sua dedizione al lavoro e il suo carattere gentile. Amava lo sport e la musica, in particolare il cantante Blanco, ed era una grande appassionata di ballo e divertimento in discoteca, come dimostrano le numerose storie in evidenza sul suo profilo Instagram.La sua morte ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che l’hanno conosciuta. Sui social, numerosi amici e conoscenti hanno voluto ricordarla con parole piene di affetto e dolore, come l’amica Ilenia, che ha scritto: “Sarai per sempre nel mio cuore!

Nonostante non uscissimo e sentissimo più come prima, per me resterai sempre una parte fondamentale della mia vita, sappiamo noi cosa siamo state!”Questa tragedia ha sconvolto l’intera comunità di Fasano, che si stringe attorno alla famiglia di Clelia in questo momento di immenso dolore. La giovane donna aveva tanti progetti e sogni per il futuro, che purtroppo non avrà più la possibilità di realizzare. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno amata e apprezzata.