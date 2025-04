Shaila Gatta dopo il Grande Fratello: cosa ha perso davvero oltre ai chili?

Dopo la conclusione del Grande Fratello, la ballerina Shaila Gatta sta cercando di ricostruire la propria vita dopo aver messo fine alla relazione con Lorenzo Spolverato. Durante la finale del reality, la giovane ha deciso di chiudere definitivamente il rapporto, accusando il suo ex di non averla rispettata e descrivendo il loro legame come “tossico”. Una scelta che, secondo quanto dichiarato dalla stessa Shaila, è stata presa in totale autonomia, nonostante le critiche e i giudizi esterni.





Nei giorni successivi alla sua decisione, Shaila Gatta ha affrontato una serie di attacchi sui social da parte di utenti che l’accusavano di essere influenzata dai fan o dalla sua famiglia. La ballerina ha risposto fermamente, ribadendo che la scelta è stata frutto di una riflessione personale e che per la prima volta ha deciso di mettere sé stessa al primo posto.

In un messaggio condiviso tramite Daniele Dal Moro, ex concorrente del reality, Shaila ha espresso chiaramente il motivo della sua decisione: “Ho scelto con la mia testa in base a ciò che ho visto e soprattutto uscendo fuori e acquisendo lucidità. So quello che ho vissuto e sinceramente è ridicolo pensare che io possa farmi influenzare dai miei fan quando ho sempre lottato contro tutti per questo amore. Compresa la mia famiglia. Questi discorsi ridicoli li lascio a qualcun altro. Che ognuno accetti le cose come stanno, e soprattutto mi voglio bene prima di chiunque altro. Ho scelto me per la prima volta come si deve, e lo farò per tutta la vita. Mi è servita la lezione.”

La ballerina ha voluto sottolineare come questa esperienza le abbia insegnato molto su sé stessa e su ciò che desidera per il futuro. Tuttavia, il percorso di recupero non è stato privo di difficoltà. Sul suo profilo Instagram, Shaila Gatta ha condiviso una foto mentre si pesa su una bilancia, mostrando un calo significativo di peso. Con un post accompagnato da parole sentite, ha voluto raccontare il dolore che sta vivendo: “Non ho perso solo chili. Ho perso pezzi di me. A volte le parole fanno più male di quanto si possa immaginare… Non sapete cosa c’è dietro a un corpo che cambia, a una scelta, a un silenzio, a un sorriso forzato. Vi prego, andate piano. Con le parole, con i giudizi… Buona notte.”

La giovane artista ha chiesto comprensione e rispetto da parte del pubblico, sottolineando quanto sia importante essere cauti con i giudizi e le critiche rivolte agli altri, specialmente in momenti di fragilità emotiva.

La vicenda ha suscitato un ampio dibattito online, con opinioni contrastanti tra chi sostiene Shaila Gatta e chi invece critica il modo in cui ha gestito la situazione. Nonostante ciò, la ballerina sembra determinata a concentrarsi su sé stessa e sul proprio benessere.

La relazione tra Shaila e Lorenzo Spolverato, nata sotto i riflettori del Grande Fratello, era stata spesso al centro delle discussioni sia dentro che fuori dalla casa più spiata d’Italia. Tuttavia, già durante il programma erano emersi segnali di tensione tra i due, culminati poi nella decisione definitiva di separarsi.