Chi era Gabriella Cario, l’hostess di Ita Airways deceduta durante il volo di ritorno a casa

Una drammatica vicenda ha colpito il mondo dell’aviazione italiana: Gabriella Cario, un’hostess di 56 anni e madre di tre figli, è deceduta su un volo di Ita Airways, che la stava riportando a Roma Fiumicino da Reggio Calabria. La donna, che prestava servizio per la compagnia, si trovava a bordo come passaggera quando ha avvertito un malore fatale, lasciando in shock i presenti e il personale di volo.





I funerali di Gabriella Cario si svolgeranno domani pomeriggio nella parrocchia della Santissima Annunziata a Sabaudia, alle 15.30. La sera precedente alla partenza, Gabriella aveva già avvertito qualche inconveniente di salute, che ha minimizzato, pensando si trattasse di un malanno banale. Nonostante non si sentisse al meglio, ha scelto di partire per raggiungere la propria famiglia a Sabaudia.

Una volta a bordo, purtroppo, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. È stata effettuata una richiesta di soccorso, ma, nonostante l’arrivo tempestivo degli operatori del 118 e i tentativi di rianimazione, il suo intento di tornare a casa non si è concretizzato. Gabriella Cario è morta tra le braccia della propria comunità, lasciando un incredibile vuoto nei cuori dei suoi cari.

Gli altri passeggeri, visibilmente scossi, sono stati evacuati dall’aereo e l’operazione di volo è stata interrotta. Il volo in questione è stato riprogrammato per prima serata, con un aereo che proveniva direttamente dalla capitale. Originaria di Napoli, Gabriella si era trasferita nel Lazio da giovane, costruendo una vita insieme alla sua famiglia in questo piccolo centro, dove era ben conosciuta e amata.

La tragedia ha sottolineato l’imprevedibilità della vita, lasciando una comunità intera in lutto per la perdita di un uomo generoso e dedito ai suoi cari. Questo evento ha richiamato l’attenzione su quanto sia importante prestare ascolto ai segnali del nostro corpo, anche quando sembrano piccoli. La memoria di Gabriella continuerà a vivere nel cuore di chi l’ha amata.