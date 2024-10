Chi era Khadija Nasr, la madre morta in un incidente stradale: la figlia di 15 anni è rimasta ferita

Nel pomeriggio di giovedì 10 ottobre, a Manerbio, in provincia di Brescia, c’è stata una tragedia: Khadija Nasr, una donna di 52 anni, ha perso la vita in un incidente stradale. Ha perso il controllo della sua auto, è finita nella corsia opposta, ha colpito un albero e poi è finita in un fossato. I soccorsi sono arrivati in fretta, ma purtroppo non sono riusciti a salvarla. La donna è morta in ospedale a causa di un arresto cardiocircolatorio e ha anche subito vari traumi. Fortunatamente, la figlia che era con lei sta bene e non è in pericolo di vita.





La dinamica dell’incidente

Era appena passata la 16 quando Khadija, una donna marocchina che vive in Italia da tanti anni, ha perso il controllo della sua Ford Fiesta ed è finita in un fossato. Gli investigatori pensano che potrebbe esserci stato un malore all’improvviso o un guasto meccanico dovuto all’età dell’auto.

Le ambulanze di Bagnolo Mella e Orzinuovi e l’elisoccorso di Brescia sono arrivati subito dopo che i passanti hanno chiamato per chiedere aiuto. Purtroppo, i tentativi di rianimarla sono durati diversi minuti, ma non sono stati efficaci.

La figlia non è in pericolo di vita

Le condizioni della figlia non preoccupano, anche se ha subito un lieve trauma cranico, dovrebbe cavarsela dopo pochi giorni di ricovero. Già ieri sera, i medici avevano rassicurato che non era in pericolo.

Le indagini sono state affidate agli agenti della Polizia Locale con l’aiuto dei Carabinieri. L’auto è stata sequestrata dopo essere stata rimossa dai Vigili del Fuoco.