Propaganda Live ricorda Valentina Del Re dopo la morte: “Non ti dimenticheremo mai”

La notizia della scomparsa di Valentina Del Re, violinista della resident band di “Propaganda Live”, è giunta poche ore prima della messa in onda della puntata del venerdì del programma di La7, condotto da Diego Bianchi, noto come Zoro. Del Re, che aveva solo 44 anni, ha combattuto a lungo contro una malattia che l’ha portata via, suscitando un’ondata di tributi e ricordi da parte di amici, colleghi e istituzioni.





Sui canali social della trasmissione, è stato pubblicato un post commemorativo che esprime il profondo dolore per la sua perdita: “Non esiste un modo semplice per dirlo. La nostra Valentina ci ha lasciato ed è un dolore enorme. Perché lei era una di noi, con un amore immenso per la musica e per la vita. Il nostro abbraccio va alla sua famiglia, a Emiliano, ai suoi adorati canetti. Buon viaggio Vale, ci mancherai tantissimo. Grazie per tutto quello che ci hai dato e per la forza che hai avuto, fino all’ultimo. Non ti dimenticheremo mai. Con amore, tutta la tua famiglia di Propaganda Live”. Il post si conclude con l’annuncio dei funerali, programmati per il giorno successivo alle 10.30 presso il Tempietto Egizio del Cimitero del Verano di Roma.

La scomparsa di Valentina Del Re ha colpito profondamente la comunità musicale, e molti hanno voluto ricordarla attraverso i social media. Anche il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, dove Del Re aveva studiato, ha condiviso un messaggio di cordoglio: “Il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone che l’ha avuta come studentessa, il Consiglio Accademico del quale ha fatto parte, le Scuole di Violino e di Musica da Camera che l’hanno laureata con lode, la prof. Vicari che la porterà nel cuore per sempre, partecipano la scomparsa di Valentina Del Re”.

Nata a Roma nel 1981, Valentina Del Re ha iniziato il suo percorso musicale all’età di cinque anni, scegliendo il violino come strumento principale. La sua carriera l’ha vista non solo esibirsi come violinista, ma anche impegnarsi in ambiti accademici e sociali. Si è laureata in Filosofia presso l’Università di RomaTre e ha seguito un percorso di specializzazione come assistente per ciechi e ipovedenti presso il Centro Regionale Sant’Alessio Margherita di Savoia, dove ha lavorato a progetti nelle scuole e nei centri diurni. Ha anche frequentato un corso triennale di Musicoterapia presso la Fo.Ri.Fo. di Roma, realizzando tirocini in ospedali e scuole.

Del Re è stata tra i membri fondatori della Roma Tre Orchestra, la prima orchestra universitaria di Roma e del Lazio, creata per promuovere la cultura musicale tra i giovani. La sua presenza in orchestra è stata fondamentale fin dai primi giorni di attività. La comunità musicale la ricorda non solo per il suo talento, ma anche per la sua personalità calorosa e generosa. In un post su Facebook, l’Orchestra ha condiviso un video di una delle sue esibizioni, sottolineando come il suo sorriso rimarrà nei cuori di tutti: “Questo Concerto per due violini di Bach con Leonardo Spinedi ce lo terremo nel cuore per sempre”.

La biografia di Valentina Del Re è ricca di esperienze e collaborazioni. Ha suonato in diverse formazioni, partecipando a vari allestimenti teatrali e spettacoli, e ha collaborato con artisti di rilievo. Ha anche fatto apparizioni in trasmissioni televisive e ha insegnato in diverse scuole di musica. La sua versatilità e il suo amore per la musica l’hanno portata a essere una figura rispettata e amata nel panorama musicale italiano.