Chi era Maurizio Mazzeo, il dipendente Amsa deceduto la Vigilia di Natale

Tragedia a Milano: Maurizio Mazzeo, 52 anni, perde la vita in un incidente sul lavoro presso l’impianto di via Zama. La dinamica è ancora al vaglio delle autorità.





Un tragico incidente sul lavoro si è verificato martedì 24 dicembre a Milano, alla vigilia di Natale, provocando la morte di Maurizio Mazzeo, 52 anni. L’uomo, residente a Cernusco sul Naviglio, era dipendente di Amsa, la società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nella città.

L’episodio si è verificato intorno alle 18 presso l’impianto situato in via Zama. Secondo le prime ricostruzioni, Mazzeo stava operando a bordo di un camion quando, per motivi ancora da chiarire, è rimasto schiacciato tra il mezzo pesante e un’automobile.

I soccorsi e l’intervento delle autorità

Non appena è stato dato l’allarme, i soccorsi si sono attivati tempestivamente. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno lavorato per liberare il corpo dell’uomo. Una volta estratto, Maurizio Mazzeo è stato affidato agli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Tuttavia, per il 52enne non c’è stato nulla da fare, e il decesso è stato dichiarato sul posto.

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia di Stato e i tecnici dell’Agenzia di tutela della salute del territorio della città metropolitana. Sono stati effettuati i rilievi necessari per accertare eventuali violazioni delle normative di sicurezza sul lavoro.

Il cordoglio di Amsa e le indagini sulle cause

In una nota ufficiale, Amsa ha espresso dolore per la scomparsa del proprio dipendente. “Amsa esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Maurizio Mazzeo, deceduto nel tardo pomeriggio di oggi a seguito di un incidente verificatosi nei pressi dell’impianto di via Zama. Amsa ha da subito assicurato la massima collaborazione alle autorità competenti per stabilire le cause di quanto accaduto”, si legge nel comunicato.

Le indagini proseguiranno per fare piena luce sulla dinamica dell’incidente e verificare se tutte le norme di sicurezza siano state rispettate. La polizia e gli enti preposti stanno analizzando le testimonianze e i dati raccolti sul luogo.

Un Natale segnato dal dolore

La morte di Maurizio Mazzeo ha sconvolto la comunità locale di Cernusco sul Naviglio e i suoi colleghi presso Amsa. La Vigilia di Natale, che per molti rappresenta un momento di festa, è stata segnata da questa tragedia sul lavoro. Il caso riaccende il dibattito sull’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema sempre attuale e cruciale.

La vicenda di Maurizio Mazzeo si aggiunge alla lista di incidenti che ogni anno coinvolgono lavoratori in diversi settori, evidenziando la necessità di ulteriori interventi per prevenire simili tragedie. Le autorità competenti continueranno a lavorare per accertare le responsabilità e garantire che giustizia sia fatta per il 52enne e la sua famiglia.