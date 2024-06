Chi l’ha visto? Anticipazioni sui casi della puntata di stasera, mercoledì 12 giugno

Chi l’ha visto? Stasera su Rai Tre l’Intervento di Sebastiano Visintin

Questa sera, su Rai Tre, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, con al timone la sempre brillante Federica Sciarelli. Secondo le anticipazioni sul programma di stasera, mercoledì 12 giugno, ci sarà un’ampia intervista con il marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin, che porterà alla luce nuovi dettagli sul misterioso caso che lo coinvolge. La Sciarelli porrà domande mirate, basandosi su tutte le informazioni emerse finora. Potrebbe finalmente emergere un nuovo importante tassello nel caso?





Federica Sciarelli indaga sulla scomparsa di Mara Favro

Non solo Resinovich. Nella puntata di stasera, Chi l’ha visto? concentrerà le sue attenzioni anche sulla misteriosa scomparsa di Mara Favro, un argomento che ha catturato grande interesse mediatico. Negli ultimi giorni, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione nella casa di Mara, sequestrando vari effetti personali e utilizzando il Luminol per cercare tracce biologiche. Il fratello di Mara, che ha sempre avuto un’idea precisa sul caso, interverrà in diretta su Rai Tre per esporre la sua teoria: crede che qualcuno abbia deliberatamente fatto sparire ogni traccia di lei. Riusciranno le nuove indagini a fare luce su questo mistero ancora irrisolto?

Intervista esclusiva a Louis Dassilva

Questa sera, Federica Sciarelli, che ha recentemente confermato la sua presenza anche nella prossima stagione di Chi l’ha visto?, trasmetterà un’inedita intervista a Louis Dassilva. Prima di essere indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, Dassilva ha professato la sua innocenza e ha chiesto che i test del DNA siano eseguiti sulle tracce trovate sulla scena del crimine per confrontarle con il suo profilo genetico. La difesa di Dassilva ha richiesto un ulteriore perito per garantire risultati imparziali. In questo momento, Dassilva resta l’unico sospettato per un caso che rimane aperto da mesi. Ovviamente, anche stasera non mancherà lo spazio per appelli, segnalazioni e richieste di aiuto da parte del pubblico, con tutta la redazione di Chi l’ha visto? pronta a intervenire.